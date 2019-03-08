İncirliova'da Tamp Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde, Türkiye
Afet Müdahale Planı-Aydın Saha Tatbikatı (TAMP) yapıldı.
Aydın Valiliği ve Aydın AFAD
tarafından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, 5.5 şiddetinde yaşanan deprem sonrasında 5 farklı enkaz alanında arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Enkazda bulunan 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevki sağlandı. Tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi, AKUT, EFAK, UMUT, UMKE ekipleri katılırken tatbikat başarıyla sona erdi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay
, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyımaz da tatbikatı takip etti. - AYDIN
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Kaynak: İHA