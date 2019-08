İncirliova'da 'Yankı' adlı tiyatro ile kadına şiddete dikkat çekildi

İncirliovalı ev hanımı Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet ve iş güvenliği konularının işlendiği "Yankı" adlı tiyatro oyunu İncirliova Belediyesi katkıları ve Engelsiz Yaşam Derneği işbirliği ile İncirliova Kültür Merkezi'nde sahnelendi.İncirliova halkının büyük beğenisi toplayan oyunda, "Emine Bulut" cinayetini hatırlatan, eski kocanın eşini tabancayla vurma sahnesi canlandırıldı. Sahnede öldürülen kadının Bulut gibi, "ölmek istemiyorum" demesi, kızının ise "ne olur ölme anne" diye karşılık vermesi, izleyicilere o anları tekrar yaşattı.Etkinlikte konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, oyunda işlenen madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet ve iş güvenliği konuları da tek tek değinerek önemli açıklamalarda bulundu.Gençleri madde bağımlılığı illetinden korumayı önemli bir görev kabul ettiklerini belirten Başkan Kaya, "Madde bağımlılığı gençlerimiz için çok büyük tehlike. Görüyorum annesini, babasını tanıdığım İncirliova'nın çok değerli ailelerinin çocukları madde bağımlılığı ağına düşüyor. Bu durum beni çok üzüyor. Bu konuda gençlerimizi korumak için her türlü bilinçlendirme çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız spor faaliyetlerine katılsınlar, bilinçlensinler böyle zararlı maddelerden uzak dursunlar diye spor kulübümüzün faaliyetlerini çok önemsiyorum, gençlerimizi bu illetten korumayı önemli bir görev kabul ediyorum" dedi."Kadına şiddet hepimizin utancıdır"Konuşmasında kadına yönelik şiddet konusuna da değinen Başkan Kaya, "Kadına yönelik şiddet konusu ne yazık ki gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 kadın cinayeti daha işlendi. İnsan eşine, annesine, bacısına, tanısın tanımasın bir kadına böyle bir şey yapar mı? Annelerin ve kadınların ayağının altı cennettir. Hep birlikte kadınlarımıza sahip çıkarak bunun da üstesinden geleceğiz. Kadına şiddet hepimizin utancıdır" diye konuştu.İzleyicilerin beğenisini toplayan oyunda, üç ayrı ailenin başından geçenler anlatıldı. Eşinden şiddet gören bir kadın ve iş yerinde kaza geçirince sakat kalan bir kadın ile zengin bir ailenin ilgilenmediği çocuklarının madde kullanmaya başlamalarının hikayeleri ilgiyle izlendi. Oyunun son dakikalarında, eşinden şiddet gören kadının kocası tarafından tabancayla vurulması anı, "Emine Bulut" cinayetini hatırlattı. Son sahne, öldürülen kadının, "ölmek istemiyorum" sözü ve kızının "ne olur ölme anne" diye karşılık vermesiyle son buldu. Oyuncular, hiçbir eğitim almadan ilk kez tiyatro oyununda oynamalarına rağmen izleyenlerden tam not aldı. Oyunda geçtiğimiz günlerde öldürülen Emine Bulut'un dışında yine cinayete kurban giden Çilem Doğan, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Tuğba Erkal'ın isimleri de anıldı.Başkan Kaya'ya teşekkürVerdiği destek dolayısıyla Başkan Aytekin Kaya'ya teşekkür eden, oyunu yazan ve yöneten Fadime Durmaz, "Bu oyunu sahneleyebildiysek dernek yöneticilerimiz, ekibimiz ve İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya sayesindedir. Ben bu vesileyle bize destek olan belediye başkanımıza, dernek yöneticilerimize, belediye personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekibimiz tamamen vatandaşlardan oluştu. Hiç kimse tiyatro eğitimi almadı. Ben dahil hiçbirimiz bir tiyatro kursuna gitmedik. Aramızda hiç tiyatroya gitmeyenler de var. Esnaf, işçi, öğrenci, ev hanımı ve çalışan kadınlar da o kadar destek verdi ki, çok güzel oldu. Buradan elde edilen gelir ile hemen bir kardeşimize akülü araba alalım, onu ev hapsinden kurtaralım istiyorum" dedi.Oyunda engelli vatandaşların da sahne almasının önemine değinen Başkan Kaya, "Bu etkinliğin en anlamlı özelliği ise engelli kardeşlerimizin de katkıları ve katılımlarıyla düzenlenmiş olmasıdır. İnsan istediği zaman her türlü engeli aşar, zoru başarır dedirttiler bize. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.Tüm oyun ekibine temsilen oyunu yazan ve yöneten Fadime Dönmez'e çiçek takdim eden Başkan Kaya, oyuna katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Erginer ile Mehmet Güler de katıldı. - AYDIN