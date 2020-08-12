İncirliova’da yapımı tamamlanan TOKİ konutları, sahiplerini bekliyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan proje için "konut belirleme kurası" cuma günü çekilecek.

Konutlarda incelemelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AA muhabirine belediye olarak projeye destek olduklarını, ilçenin güzel bir yatırım kazandığını söyledi.

Projeye başvuran 185 kişinin oturacakları konutların belirlenmesi için cuma günü kura çekileceğini anlatan Kaya, "İncirliova'ya bir çivi çakana biz beş çivi çakarak destek oluruz. Evlerin yapımında kaliteli malzemelerin kullanıldığını gördük. 21 daire boş kalacak, onlar da kısa zamanda ihaleyle müracaat edenlere satılacak." dedi.

Biten konutları inceleyen ve projeyle ev sahibi olacağını belirten Hilmi Başak ise "65 yaşındayım. Bu yaşımda ev sahibi olacağım için çok mutluyum. Ev sahibi olmama vesile olanlardan Allah razı olsun. Cuma günkü kura çekilişini dört gözle bekliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin." diye konuştu.