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İncirliova'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçları gideriliyor

İncirliova Belediyesi, Korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı olanlara yardım eli uzattı.

24.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:08
İncirliova'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçları gideriliyor
İncirliova Belediyesi, Korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı olanlara yardım eli uzattı.

Başkan Aytekin Kaya'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yasak kapsamındaki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyeye ulaşan talepleri değerlendiren ekipler, vatandaşların evlerine gidiyor aldıkları ilaç ya da diğer siparişleri istedikleri eczaneden ya da marketlerden temin ediyor, ardından evlere gidip teslim ediyor.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Tüm dünyayı saran korana virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında toplum sağlığına destek olmak adına sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın hayati ihtiyaçlarını karşılamalarına belediye olarak yardımcı oluyoruz. Belediyemize ulaşan talepler doğrultusunda hasta olanların ilaçlarını eczanelerden alıyor evlerine teslim ediyoruz. Market ihtiyacı olanların verdikleri siparişler doğrultusunda istedikleri marketlerden alışverişlerini yapıyor, fişlerini gösterip para üstlerini iade ediyoruz. Ancak bu konuda halkımıza özel bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen belediyemizin bu hizmetini suiistimal etmesinler, kötüye kullanmasınlar. Biz sadece yakını olmayan, yalnız yaşayan, hasta ve gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Vatandaş belediyeyi arıyor 'Promosyonum yatmış mı diye bakacağım beni bankaya götürün' diye talepte bulunuyor. Biz böyle talepleri karşılarsak gerçekten hasta ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiremeyiz. Belediyenin aracını gereksiz yere bankaya gönderemem, o araç belki bir hastayı hastaneye taşıyacak. ya da o görevli personel evinde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi bir yaşlımıza ekmek götürecek. Lütfen sağduyulu olalım, bencil davranalım" diye konuştu.

Belediyenin çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar; "Hasta eşim var, dışarı çıkamıyorum. Belediyeyi aradık, geldiler. Siparişlerimizi alıp alışverişimizi yaptılar. Eczaneden ilaçlarımızı aldılar. Çok güzel bir uygulama. Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'dan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aytekin Kaya, İncirliova, Güncel

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