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İncirliova Kaymakamı Sürücü, iş yerlerini denetledi

Aydın'da İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yaptı.

18.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:22İncirliova Kaymakamı Sürücü, iş yerlerini denetledi
'da Kaymakamı Ediz Sürücü, iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yaptı.
Ediz Sürücü, İlçe Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan'la birlikte iş yerlerini denetledi.
Denetimlerde Sürücü, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.
Gazetecilere açıklama yapan Sürücü, farkındalık yaratmak için bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tütün kontrol ekibinin düzenli olarak denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Sürücü, "Kurallara uyan işletme sahiplerine ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

İncirliova, Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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