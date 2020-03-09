Menü
Haberler ›› Spor ››Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli - Spor

Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli

Birleşik Amerika'da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.

09.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:11
Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli
Birleşik Amerika'da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.

Korona virüsü sporun birçok branşını engellemeye devam ediyor. Tenis takviminde beşinci slam olarak anılan ve Grand Slam turnuvalarından sonra şampiyona en yüksek miktarın verildiği Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ertelendi. 09- 22 Mart tarihleri arasında Kaliforniya'da yapılması planlanan turnuvanın korona virüsü sebebiyle yapılmayacağı açıklandı.

Virüs nedeniyle İtalya başta olmak üzere birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, bir kısmı ise seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tenis, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Spor
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Spor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Spor
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Spor
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Spor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Spor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu