Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli
Birleşik Amerika'da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.
09.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:11
Birleşik Amerika'da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.
Korona virüsü sporun birçok branşını engellemeye devam ediyor. Tenis takviminde beşinci slam olarak anılan ve Grand Slam turnuvalarından sonra şampiyona en yüksek miktarın verildiği Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ertelendi. 09- 22 Mart tarihleri arasında Kaliforniya'da yapılması planlanan turnuvanın korona virüsü sebebiyle yapılmayacağı açıklandı.
Virüs nedeniyle İtalya başta olmak üzere birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, bir kısmı ise seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. - İSTANBUL
Korona virüsü sporun birçok branşını engellemeye devam ediyor. Tenis takviminde beşinci slam olarak anılan ve Grand Slam turnuvalarından sonra şampiyona en yüksek miktarın verildiği Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ertelendi. 09- 22 Mart tarihleri arasında Kaliforniya'da yapılması planlanan turnuvanın korona virüsü sebebiyle yapılmayacağı açıklandı.
Virüs nedeniyle İtalya başta olmak üzere birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, bir kısmı ise seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tenis, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Spor
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Spor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Spor
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Spor
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Spor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Spor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu