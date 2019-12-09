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İndiği servis minibüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Küçükçekmece'de okul servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğu ezdi.

09.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:01İndiği servis minibüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
'de okul servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğu ezdi. Talihsiz çocuk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Dako, okul dönüşünde evinin önünde 34 LAY 202 plakalı servis aracından indi. Minibüsten inen çocuk servisin ön tarafından geçmek istediği sırada sürücü küçük çocuğu fark etmedi. Şoförün gaza basmasıyla küçük çocuk aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Servis sürücüsü ve araçta bulunan bir kadın gözaltına alındı. Küçük çocuğun cenazesi ise özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Abdurrahman Irmık adlı vatandaş, "Saat 16.00 sıraları akşam üzeriydi. Camdan baktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Çocuk yerdeydi, vatandaşlar polis ve ambulans çağırmıştı. Gördüğüm bu, daha sonra çocuk kanlar içinde yerde yatıyordu. Nabzına baktığımda boynundan bir şey hissetmedim" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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