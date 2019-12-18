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9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada

İzmir'de, evine gitmek için okul servisinden inen 9 yaşındaki öğrenci, sürücünün bir anlık dalgınlığını az kalsın canıyla ödüyordu. Minibüsten inen çocuk, aracın önünden kaldırıma geçerken şoför çocuğu fark etmedi. Talihsiz çocuk, servis sürücüsü gaza basınca bir anda aracın altında kaldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

18.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:48

'in ilçesinde indiği servis minibüsünün altında kalan 9 yaşındaki öğrenci yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUK DEHŞETİ YAŞADI

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, okuldan evine dönen ilkokul öğrencisi U.G. (9), indiği servis minibüsünün önünden geçerken bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine minibüsü durduran sürücü ile vatandaşların yardımıyla araç altında kalan çocuğu çıkartılarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Vücudunda küçük sıyrıklar oluşan çocuk, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanılan olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada

Yeşilyurt Mahallesi, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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AH DANGALAK:Lan dangalak şoförler sağa sola arkaya bakmak yok mu
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