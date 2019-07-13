13.07.2019 13:51
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'İndirim Panayırı' fırsatı

Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve müşterilerine uygun fiyatlarda ürün sunmak amacıyla 'İndirim Panayırı' düzenleyeceğini duyurdu.

Venezia Mega Outlet, perakendeyi hareketlendirmek ve müşterilerine uygun fiyatlarda ürün sunmak amacıyla 'İndirim Panayırı' düzenleyeceğini duyurdu.

Venezia Mega Outlet tarafından yapılan açıklamada "Yıl boyunca müşterilerine, fabrika satış fiyatlarıyla akıllı ve kaliteli bir alışveriş fırsatı sunan Venezia Mega Outlet'teki mağazalar stoklarını eritmek, yeni ürünlere yer açmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için ürünlerini maliyetinin de altında fiyatlarla 'İndirim Panayırı' süresince satışa sunuyor. Mağaza önlerine çıkarılan çeşitli stant ve askılarda, outlet fiyatlarının da çok altında satışa sunulan ürünlerle 'İndirim Panayırı' 15 Temmuz'a kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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