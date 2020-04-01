Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İndirimler Ülkemizdeki PlayStation Mağazasına Geri Döndü

Bildiğiniz gibi ülkemizde geçtiğimiz ay içerisinde PlayStation mağazasında bir süredir Fırsatlar ve Telifler sekmesi bulunmuyordu.

01.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:49
İndirimler Ülkemizdeki PlayStation Mağazasına Geri Döndü
Bildiğiniz gibi ülkemizde geçtiğimiz ay içerisinde PlayStation mağazasında bir süredir Fırsatlar ve Telifler sekmesi bulunmuyordu. PlayStation Türkiye bunun yaşanan bir teknik sorunla ilgili olduğunu söylemişti. Ne var ki tam da COVID-19 salgınının dünyayı kasıp kavurduğu bir zamana denk gelmesi ve diğer dijital mağazalar oyunculara fırsat üstüne fırsat sunarken ülkemizde böyle bir sıkıntının yaşanması elbette tepkilere neden olmuştu.

Yaşanan teknik sorun bugün itibarıyla giderildi ve Fırsatlar ve Telifler sekmesi ülkemizdeki PlayStation mağazasına geri geldi. Hatta şu anda İlkbahar İndirimleri adıyla dünya ile eş zamanlı olarak yeni bir kampanya da başladı.

İlkbahar İndirimleri, 90 TL'den Ucuz Oyunlar, En Çok Aranan ve PS Plus İndirimleri olmak üzere kendi içinde üçe ayrılıyor. Bazı oyunlar için 16 Nisan 2020 ve bazıları oyunlar için de 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecek olan kampanya kapsamında birçok kaliteli oyunun uygun fiyatlara indiğini söyleyebilirim. Mesela Star Wars Jedi: Fallen Order, Death Stranding, Need for Speed: Heat, Mortal Kombat 11, The Division 2, Days Gone, Resident Evil 2, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, eFootball PES 2020, The Outer World, Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, DayZ, Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, God of War, Devil May Cry 5, A Plague Tale: Innocence ve GRID, dikkate değer oyunların arasında yer alıyor.

Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Days Gone, Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm, God of War, GRID, Shenmue III ve daha birçok oyun için ekstradan indirim hakkınız olacak.

PlayStation mağazasındaki İlkbahar İndirimleri kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Türkiye, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››İndirimler Ülkemizdeki PlayStation Mağazasına Geri Döndü - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp’tan iki yeni hamle geldi Haberler
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp'tan iki yeni hamle geldi

Son Dakika Teknoloji Haberleri

15:26: Rus bilim adamlarından koronavirüse karşı mücadelede yeni adım - Haberler 15:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur - Haberler 15:23: İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Kapatılan hastaneler açılsın' haberlerine açıklama - Haberler 15:23: Bingöl'de araç yangını - Haberler 15:21: Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor - Haberler 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:40: Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı - Haberler 14:19: New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor - Haberler 13:40: 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi - Haberler 13:40: Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi - Haberler