İndirimler Ülkemizdeki PlayStation Mağazasına Geri Döndü

Bildiğiniz gibi ülkemizde geçtiğimiz ay içerisinde PlayStation mağazasında bir süredir Fırsatlar ve Telifler sekmesi bulunmuyordu. PlayStation Türkiye bunun yaşanan bir teknik sorunla ilgili olduğunu söylemişti. Ne var ki tam da COVID-19 salgınının dünyayı kasıp kavurduğu bir zamana denk gelmesi ve diğer dijital mağazalar oyunculara fırsat üstüne fırsat sunarken ülkemizde böyle bir sıkıntının yaşanması elbette tepkilere neden olmuştu.Yaşanan teknik sorun bugün itibarıyla giderildi ve Fırsatlar ve Telifler sekmesi ülkemizdeki PlayStation mağazasına geri geldi. Hatta şu anda İlkbahar İndirimleri adıyla dünya ile eş zamanlı olarak yeni bir kampanya da başladı.İlkbahar İndirimleri, 90 TL'den Ucuz Oyunlar, En Çok Aranan ve PS Plus İndirimleri olmak üzere kendi içinde üçe ayrılıyor. Bazı oyunlar için 16 Nisan 2020 ve bazıları oyunlar için de 30 Nisan 2020 tarihinde sona erecek olan kampanya kapsamında birçok kaliteli oyunun uygun fiyatlara indiğini söyleyebilirim. Mesela Star Wars Jedi: Fallen Order, Death Stranding, Need for Speed: Heat, Mortal Kombat 11, The Division 2, Days Gone, Resident Evil 2, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, eFootball PES 2020, The Outer World, Borderlands 3, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, DayZ, Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, God of War, Devil May Cry 5, A Plague Tale: Innocence ve GRID, dikkate değer oyunların arasında yer alıyor.Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Days Gone, Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm, God of War, GRID, Shenmue III ve daha birçok oyun için ekstradan indirim hakkınız olacak.PlayStation mağazasındaki İlkbahar İndirimleri kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir