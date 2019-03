İndirimli Kitap Günleri Cnr Kitap Fuarı'nda Sürüyor

Kaynak: AA

CNR Expo Yeşilköy'de organize edilen 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 7'den 70'e kitapseverler tarafından büyük ilgi görüyor.CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, metro, metrobüs, Marmaray gibi tüm ulaşım araçları ile ulaşımı oldukça kolay olan ve her yıl mart ayında kitapseverleri buluşturan 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Kitap Fuarı, İstanbul ve bölgesinin en değerli ve en büyük kültür etkinliği olarak 15 bin metrekare alanda düzenleniyor. 17 Mart'a kadar devam edecek olan fuara, bu yıl 500 binin üzerinde kitapseverin gelmesi bekleniyor.Yüzde 70'e varan indirimler CNR Kitap Fuarı'ndaAlfa, Bilgi, Everest, Beyaz Balina, Kırmızı Kedi, Destek, YKY, İş Bankası, İthaki, Pegasus, Damla, Doğan Kitap, Bilfen, TÜRGEV, TÜBİTAK, Türk Dil Kurumu'nun da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevi ve 450 markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy'de devam eden CNR Kitap Fuarı, kitap tutkunlarına birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. CNR Kitap Fuarı'nı ziyaret eden kitapseverler, yüzde 70'e varan indirimlerin yanı sıra 2 TL ve 5 TL'den satışa sunulan kitaplara da ilgi gösteriyor.CNR Kitap Fuarı'na okullardan oldukça yüksek katılım gerçekleşiyor. Fuarı her gün on binlerce öğrenci ziyaret ederek ilgi gösterdikleri alanlara göre kitaplar satın alıyor. Sevdikleri yazarların kitaplarına avantajlı fiyatlarla kavuşmanın yanı sıra fuarda düzenlenen imza günü etkinlikleriyle de öğrenciler, yazarlarla bir araya gelme fırsatı buluyor. Öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda romandan hikayeye, şiirden sınavlara hazırlık kitaplarına kadar pek çok kitap ve yayınevi yer alıyor.500 imza günü ve 200 etkinlik bir aradaBu yıl yazar Selim İleri'nin onur konuğu olduğu CNR Kitap Fuarı Ahmet Ümit, Engin Alan, Mustafa Balbay, Canan Karatay, Beyza Alkoç, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Davran, Candaş Tolga Işık, Bedia Ceylan Güzelce, Serhat Yabancı, Erhan Çelik, Işık Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 500 yazar, imza günü etkinliklerinde okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenen fuarda söyleşi, seminer, panel ve sergi başta olmak üzere 200'ün üzerinde etkinlik kitapseverlerle buluşuyor.Başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere yayıncılar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme büroları, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevleri, yazar telif ajansları ve okurlar tarafından yoğun ilgi gören CNR Kitap Fuarı'nda, uzun yıllar gazetelerde foto muhabirliği yaptıktan sonra daha özgün işlere imza atmak için kendi yolunu çizen Mustafa Seven'in fotoğrafları ziyaretçilerle buluşuyor.En güzel fotoğrafı yakalamak için dünyayı gezen Seven'in birbirinden değerli eserlerinin bir araya getirildiği Mustafa Seven Fotoğraf Sergisi de büyük ilgi görüyor. Fuarda ayrıca Türk edebiyatında yerini Halikarnas Balıkçısı olarak alan Cevat Şakir'in, daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan fotoğrafları CNR Kitap Fuarı'nın ana fuaye alanında sevenleri ile bir araya geliyor.