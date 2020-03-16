İnebolu'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması
İnebolu ilçesinde koronavirüse karşı okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
16.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:22
İnebolu ilçesinde koronavirüse karşı okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
İnebolu Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu ve Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulu binaları, özel bir şirket tarafından dezenfekte edildi.
Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Akkaya, AA muhabirine, okulların zorunlu olarak tatile girmesinin ardından dezenfekte çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her iki okulumuz da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak komple dezenfekte edildi. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir." dedi.
İnebolu Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu ve Mehmet Bülent Özyürük Ortaokulu binaları, özel bir şirket tarafından dezenfekte edildi.
Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Akkaya, AA muhabirine, okulların zorunlu olarak tatile girmesinin ardından dezenfekte çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Her iki okulumuz da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak komple dezenfekte edildi. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Bülent, İnebolu, Güncel
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