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İnebolu'da okullarda çalıştırılacak 30 kişi kurayla belirlendi

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında İnebolu ilçesindeki okullarda çalıştırılacak 30 kişi kurayla belirlendi.

03.10.2019 10:56İnebolu'da okullarda çalıştırılacak 30 kişi kurayla belirlendi
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında İnebolu ilçesindeki okullarda çalıştırılacak 30 kişi kurayla belirlendi.
Mustafa Şerbetçi İlkokulu Konferans Salonu'nda İnebolu Noteri Mine Uğurtaş gözetiminde yapılan çekiliş için 171 kişi başvurdu.
Komisyon Başkanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada tüm adaylara başarılar diledi.
İnebolu Noteri Mine Aktaş'ın huzurunda yapılan kura çekiminde 171 aday arasından 30 kişinin isimleri belirlendi.

Kastamonu, Türkiye, İnebolu, Güncel

Kaynak: AA

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