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İnebolu'da orman yangını

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

23.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:16 İnebolu'da orman yangını
'nun ilçesinde çıkan orman yangını evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.
Çamdalı köyü Kolca Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Evlere yakın çamlık alanda çıkan yangına, İnebolu ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınan yangın, 50 metre mesafedeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 4 dekar alanda çam ağaçları ile fındık bahçesi zarar gördü.

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, İtfaiye, İnebolu, Güncel

Kaynak: AA

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