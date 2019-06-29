29.06.2019 15:59
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İnebolu'da sahiline yaklaşan hortum vatandaşları korkuttu

İnebolu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu Zaferyolu Caddesi mevkiinde kıyıya yakın bir bölgede oluşan metrelerce uzunluktaki hortum vatandaşları korkuttu. Sahil bölgesine gelerek hortumun oluşumunu ve hareketini seyreden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İnebolu Limanı mevkisine hareket eden hortum liman dışından yoluna devam ederek kısa süre sonra gözden kayboldu. Hortumun sahile yaklaşma anı ise vatandaşların kameralarına yansıdı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Karadeniz , Kastamonu , İnebolu , Güncel

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