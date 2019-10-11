Haberler » 3. Sayfa » İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarpı, kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken inek telef oldu.

11.10.2019 14:00İneğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarpı, kazada araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Bozhüyük köyü yakınlarında meydana gelen kazada, A.Y. (73) idaresindeki 66 HE 338 plakalı araç, seyir halindeyken yola çıkan bir ineğe çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan şoför A.Y. ile eşi F.Y.(66) hafif bir şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, aracın çarptığı inek ise olay yerine gelen sahibi tarafından kesildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Akdağmadeni, Bozhüyük, Yozgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:22 Siirt'te Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildi
15:17 Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı
15:21 Ceylanpınar'daki saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş son yolculuğuna uğurlandı
15:12 Manchester'da bıçaklı saldırı
15:10 İHA Muhabiri sıcak anları böyle anlattı
15:00 Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi
15:01 Teröristlerin havan toplu saldırısı sonucu şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi
11.10.2019 15:31:32