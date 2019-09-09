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İneğe çarpan motosikletteki bir kişi öldü, diğeri yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ineğe çarpan motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

09.09.2019 22:44 İneğe çarpan motosikletteki bir kişi öldü, diğeri yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ineğe çarpan motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Nusaybin- Midyat kara yolu Beyazsu Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan ineğe çarptı.
Kazada motosikletle seyahat eden Eyyüp Akpınar (18) ile Mehmet Şerif Ağırman ağır yaralandı.
Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Akpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağırman ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Nusaybin, Akpınar, Midyat, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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