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İneğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi

Samsun'da önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi.

03.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:02
İneğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi

Samsun 'da önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapan minibüs devrildi. Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan 60 KS 089 plakalı minibüs sürücüsü Emre Argan, önüne çıkan ineğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı istikamete geçtikten sonra devrilerek durabildi. Ölü ve yaralının bulunmadığı kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Ordu, 3. Sayfa
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