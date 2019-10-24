Haberler » Güncel » İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.10.2019 10:18İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ramazan Yeğin idaresindeki 40 BF 460 plakalı otomobil, sürücüsünün Kösefakılı köyü yakınlarında yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile eşi Hatice ve oğlu Osman Yeğin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Yeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:30 - Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı
10:30 Ankara Danışmanlık ve İletişim Ofisi Açıldı
10:28 Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor
10:27 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı
10:26 Karacabey'e şimdi de hızlı tren müjdesi
10:26 Kırmızı kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi
10:26 Türk Konseyi, BM ailesini tebrik etti
24.10.2019 10:31:00