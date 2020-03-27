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İneği hastalanan yaşlı adamın yardımına Vefa ekibi koştu

Ardahan'da ineği hastalanan ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 66 yaşındaki Ferhat amcanın yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" koştu.

27.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:06
İneği hastalanan yaşlı adamın yardımına Vefa ekibi koştu
Ardahan 'da ineği hastalanan ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 66 yaşındaki Ferhat amcanın yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" koştu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılıp, sokağa çıkmaları yasaklandı. Risk altında bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerini arayarak yardım talebinde bulunabiliyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ferhat Ağdaş da ineği rahatsızlanınca 156'yı arayarak yardım talebinde bulundu. Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Vefa ekibi, yanlarına aldıkları veteriner hekim ile köye giderek ineğin tedavisini gerçekleştirdi.

Ferhat Ağdaş, görevlilere teşekkür ederek, "Hayvanım rahatsızlandı. Veteriner aramak zorunda kaldım. Çağrı merkezini aradım veteriner geldi. Sağ olsunlar hayvanımın tedavisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, 3. Sayfa

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