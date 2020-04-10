İneğini kampanya için bağışladı

BURDUR'un Bucak ilçesinde yaşayan Mehmet Kozak (70), Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı.

İlçeye bağlı Karaaliler köyünde yaşayan Mehmet Kozak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, ineğini bağışladı. Mehmet Kozak'ın bağışladığı inek, Bucak'ta kasaplık yapan Ahmet Özcan'a 6 bin 500 TL karşılığında satıldı ve alınan ücret kampanyaya makbuz karşılığı bağışlandı. Bağışın Vefa Sosyal Destek Grubu'na verilmesi sırasında, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Çiftçi Mehmet Kozak, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermekten onur duyduğunu belirterek, "Kampanyaya milletçe destek vermeliyiz" dedi.

Bucak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Gönenç, ineğin maddi karşılığı olan 6 bin 500 TL'yi teslim aldıklarını belirterek, kampanyaya destek veren Mehmet ve eşi Safiye Kozak'a teşekkür etti. Safiye Kozak ise ineği çocuğu gibi besleyip büyüttüğünü belirterek, herkesin yardım kampanyasına destek vermesini istedi.