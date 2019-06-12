12.06.2019 15:59
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İneğini kurtarırken akıma kapılan kişi yaralandı

İneğini kurtarırken akıma kapılan kişi yaralandı

Erzincan'da bir kişi akıma kapılan ineğini kurtarmak isterken yaralandı.

Erzincan'da bir kişi akıma kapılan ineğini kurtarmak isterken yaralandı.
Kentin Çukurkuyu Beldesi Sarıgül Mahallesi'nde oturan Muhammed Çelik'in (34) ineği aydınlatma direği yanından geçerken akıma kapıldı.
Kurtarmak istediği ineğe müdahale eden Çelik, akıma kapılıp yaralandı, inek ise telef oldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri de olay yerinde önlem alıp durumu ilgili elektrik dağıtım şirketine bildirdi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Çukurkuyu, Muhammed Çelik, Erzincan, Güncel