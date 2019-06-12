İneğini kurtarırken akıma kapılan kişi yaralandı

Erzincan
'da bir kişi akıma kapılan ineğini kurtarmak isterken yaralandı.
Kentin Çukurkuyu
Beldesi Sarıgül Mahallesi'nde oturan Muhammed Çelik
'in (34) ineği aydınlatma direği yanından geçerken akıma kapıldı.
Kurtarmak istediği ineğe müdahale eden Çelik, akıma kapılıp yaralandı, inek ise telef oldu.
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Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma
ekipleri de olay yerinde önlem alıp durumu ilgili elektrik dağıtım şirketine bildirdi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AAÇukurkuyu
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