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İneğini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sattığı ineğinin parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:49
İneğini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Sivas 'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sattığı ineğinin parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
İlçeya bağlı Doğupınar köyünde yaşayan Celal Daştan, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Doğupınar köyü camisi din görevlisi Özgür Yalçın, Altınyayla Kaymakamlığı ile irtibata geçerek durumu anlattı.
Görevliler öncülüğünde vatandaşın satılan ineğinden elde edilen 3 bin lira, yardım kampanyası hesabına yatırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Altınyayla, Sivas, Güncel
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