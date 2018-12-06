İnegöl Avm Bin Ton Kağıdı Geri Dönüştürdü

Çevre ve gelecek bilinciyle faaliyetlerini sürdüren İnegöl AVM, uzun yıllardır uyguladığı Geri Dönen Mutluluk Projesi'nin 2018 etabını geçen hafta sonu yaptığı bir etkinlikle tamamladı.

AVM içinde kullanılan kağıtların geri dönüştürülmesi, her yaştan kullanıcının geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazanmasının amaçlandığı proje kapsamında şimdiye dek bin ton kağıdın geri dönüştürülmesi sağladı. Böylelikle bölge ekonomisine yaklaşık 500 bin TL katkıda bulunuldu.

İnegöl AVM ekibi tarafından AVM içindeki mağazalardan sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa toplanan kağıtların 2018 yılındaki ekonomik katkısı ise 78 bin TL oldu. Bu sene içinde İnegöl AVM ekibi 196 bin 380 kg karton topladı.

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması ve farkındalık sağlamasıyla amacıyla hafta sonu düzenlenen etkinlikler ise renkli anlara sahne oldu. Dönüştürülen kağıtlarla inşa edilen karton kale çevre okullardan gelen minik ziyaretçilerin hayal gücüyle renklendirildi. Kale duvarlarındaki çevre bilinciyle ilgili mesajlar çocuklarla paylaşıldı. Çocukların yaratıcılığı ve İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nin katkısı ile yapılan özel karton tasarımlar da yine AVM'de sergilendi. Bu tasarımlarla üç mağazaya çevre temalı cephe kaplamaları yapıldı.

Proje kapsamında ayrıca İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde fidan dağıtımı yapıldı. İnegöl AVM, çevre ve sosyal sorumluluk bilinciyle şimdiye kadar 6 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirdi.