Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, toprağa verildi - Güncel

İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

19.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:34
İnegöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Belediyesi önündeki törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile belediye çalışanları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "12 yaşında okulda tanıştım ben hocamla. Sözün bittiği yerdeyiz. Değerli hocamızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Başkan vekilimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Biz onun iyi insan olduğuna Allah için şahidiz. Temiz, ahlaklı, kaliteli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi. Konuşmanın ardından Müftü İsmail Hatipoğlu, helallik isteyerek dua etti.Törenin ardından Kara'nın cenazesi İshakpaşa Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi, götürüldüğü Orhaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kalp Krizi, Ahmet Kara, İnegöl, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading