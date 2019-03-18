İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Projelerini Açıkladı

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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönem ile ilgili projelerini açıkladı.Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönemde hayata geçireceği projelerini Angelacoma Otel'de düzenlenen toplantıda açıkladı. Başkan Taban, ulaşımdan kentleşmeye, turizmden spora kadar birçok alanda hazırladıkları projeleri 1 saatlik sunumla katılımcılara anlattı. Toplantıya eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Geçmiş Dönem Bursa Millet Vekili Sedat Kızılcıklı, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, mevcut meclis üyeleri ve yeni dönem adayları, muhtarlar, Cumhur ittifakı çatısı altında birleşen AK Parti ve MHP'li yöneticiler, akademik ve meslek odaları, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.Taban, "Bizim düsturumuz halka hizmet hakka hizmettir. Bu hizmeti ben buradaki tüm teşkilatımla birlikte gerçekleştireceğim. Birlikte yol alacağımız meclis üyesi arkadaşlarımızda buradalar. Ben şuna inanıyorum el ele verdik, kol kola verdik, omuz omuza verdik ve Allah nasip ederse paylaşacağımız hizmetleri hep birlikte şehrimize kazandıracağız. Bu şehrin önceliklerini ve beklentilerini göreve geldiğim günden beri arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Bu doğrultuda İnegöl'e faydalı olacağını düşündüğümüz toplamda 94 proje hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerin her birisi ayakları yere basan ve hayata geçirilebilecek projeler. Bu projeler İnegöl Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Merkezi İdaremizden gelecek bütçeler ve yap-işlet-devret şeklinde hayata geçecek. Hepsinin kaynağı da hazırlanmış durumda. Yapacağımız projelerin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Projeler 10 başlık altında toplandıProjelerini 10 başlık altında topladığını belirten Taban, "Şehirleşme ve Kent Estetiği, Yerel Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık, Altyapı, Çevre, Sosyal Sorumluluk, Ulaşım, Eğitim, Spor, Kültür Sanat ve Turizm başlıkları altında projelerimizi topladık. Şehrimizde 60 bin yapı stoku var. Bunun 45 bini şehrin merkezinde, 15 bini de kırsal mahallelerimizde bulunuyor. Ülkemizin deprem gerçeği olduğu gibi şehrimizin de deprem gerçeği bulunmaktadır. Şehir merkezini kapsayan eski yerleşim yerlerinde yenilenmeye giderek hem otoparklar hem de şehrin trafiğini rahatlatacak uygulamalara gideceğiz" diye konuştu.Alper Taban'ın yeni dönem projeleriBaşkan Taban'ın sunum şeklinde açıkladığı projelerinin bir kısmı ise şöyle sıralandı: İnegölspor Sosyal Tesisler ve Stadyum Projesi, Yeni İnegöl Projesi, TOKİ 3. Etap, Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı, Kent Park, Kanal İnegöl Projesi, Prestij Cadde ve Sokaklar, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi, Dostum Yaşam Merkezinin geliştirilmesi, Seyir Kule, Kaykay ile Patent Park ve Heyecan Park, Mahalle Meydanları, Nakliye Araç Park Alanı, Bursa-Ankara kara yolu çevre düzenlemesi, Boğazköy Mesire Alanı, İBELTAR tarım şirketinin kurulması, Alt Yapının yenilenmesi, Akıllı Otopark Uygulaması, Köprülü kavşakların düzenlenmesi. Program kadroların toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - BURSA