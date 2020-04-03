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İnegöl Belediye Başkanı sosyal medyada birinci sırada

Facebook, twitter ve instagramı aktif bir şekilde kullanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mart ayı içerisinde 384 paylaşım yaparak gönderi ortalamasına göre Bursa'daki ilçe belediye başkanları arasında 1. sırada yer aldı.

03.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:34
İnegöl Belediye Başkanı sosyal medyada birinci sırada
Facebook, twitter ve instagramı aktif bir şekilde kullanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mart ayı içerisinde 384 paylaşım yaparak gönderi ortalamasına göre Bursa 'daki ilçe belediye başkanları arasında 1. sırada yer aldı.

Kullanımının her geçen gün daha fazla yaygınlaştığı ve birçok kurumun vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmek adına kullandığı sosyal medyayı İnegöl Belediyesi hem kendi hesaplarını hem de Başkan Alper Taban bu hesapları aktif bir şekilde kullanıyor. Duyuru ve etkinliklerin yanı sıra belediyenin hizmetlerinin de vatandaşlara aktarıldığı Facebook, Twitter ve İnstagram hesapları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dijital medya gözlemi gerçekleştiren Teleskop'un istatistiklerine göre Mart ayı içerisinde 3 mecrada toplam 384 paylaşım yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa'daki İlçe Belediye Başkanları arasında 1. sırada yer aldı. İkinci sırayı ise 134 paylaşımla Mehmet Uğur Sertaslan Üçüncü sırayı ise Mustafa Dündar aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alper Taban, İnegöl, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İnegöl Belediye Başkanı sosyal medyada birinci sırada - Haberler

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