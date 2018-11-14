İnegöl Belediyesi 121 Öğrenciye Kitap Dağıttı

Kitap dağıtımına katılan Belediye Başkanı Alper Taban, tüm öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasını istediklerini söyledi.

İnegöl Belediyesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik kitap dağıtım etkinliği düzenledi. Şipali İlk ve Ortaokulunda ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar 121 öğrenciye sınıflarına uygun hikaye kitapları dağıtılırken, kitap dağıtımlarına Belediye Başkanı Alper Taban'da katıldı.

HER GENCİMİZİN ELİNİN ALTINDA BİRDEN FAZLA KİTAP OLMALI

Bu sabah 09.30'da gerçekleştirilen kitap dağıtım etkinliğine Başkan Taban'ın yanı sıra AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri de katıldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen ve burada kitapları dağıtan Başkan Taban, öğrencilere okumanın önemine vurgu yapan nasihatlerde bulundu. Kitap dağıtımı sonrası tüm öğrencilerle birlikte okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirildi. Burada bir açıklama da yapan Taban, "Sabah saatlerinde Şipali İlk ve Ortaokulumuzda öğrencilerimizle, idarecilerimizle, öğretmenlerimizle bir araya geldik. Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle buluşmuş oluyoruz. Çocuklarımıza birer kitap hediye ettik. Onların kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını istiyoruz. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden bu güne şehrimizdeki yetişkin olsun, genç olsun, bay-bayan olsun fark etmez herkesi Allah'ın ilk emri olan 'Oku' emrini yerine getirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu şehirde yaşayan daha bilinçli, daha şuurlu, daha farkında insanların sayısını arttırmak, ailesine, milletine, kendine, vatanına, ülkesine faydalı insanlar oluşturmak adına kitap okuma alışkanlığını yaymak istiyoruz. Bunu adeta bir seferberlik haline dönüştürmek istiyoruz. Okullarımızda da kitap okuma adına çok güzel zaman ayrılarak etkinlikler yapılıyor. Ben de bunların bir kısmını programıma katarak katılmaya çalışacağım. Ben gençlerimizin muhakkak suretle elinin altında birden fazla kitaplarının olmasını ve bu kitapları her an alıp okumalarını istiyorum. Çünkü geleceğimize yön verecek olan, bu milletin alnını ak edecek olan onlar. Bizler de onlara güveniyoruz" dedi.

HEDEF 1 MİLYON KİTAP

Şubat ayında düzenlenecek kitap fuarına ilişkin de bilgiler veren Taban; "Bizler de yerel yönetim olarak Şubat ayında geçmiş yıllardan çok daha kapsamlı bir kitap fuarı gerçekleştirerek öğrencilerimizi bu konuda özendirmek ve oradan istifade etmelerini istiyoruz. 1 milyon kitap hedefiyle fuar hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah gelecekte en güzel yerlerde onları görmek istediğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.