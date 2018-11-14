İnegöl Belediyesi 121 Öğrenciye Kitap Dağıttı

İnegöl
Belediyesi tarafından, Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedeniyle Şipali ilk ve ortaokulunda eğitim gören 121 öğrenciye sınıflarına uygun kitap dağıttı.
Okulda düzenlenen kitap dağıtım etkinliğine katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 121 öğrenciye hikaye kitabı verdi.
Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Taban, kitap dağıtımı sonrası tüm öğrencilerle birlikte okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Burada bir açıklama da yapan Taban, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını istediklerini söyledi.
Kitap okumayı bir seferberlik haline dönüştürmek istediklerini ifade eden Taban, şunları söyledi:
"Okullarımızda da kitap okuma adına çok güzel zaman ayrılarak etkinlikler yapılıyor. Ben de bunların bir kısmını programıma katarak katılmaya çalışacağım. Ben gençlerimizin muhakkak suretle elinin altında birden fazla kitaplarının olmasını ve bu kitapları her an alıp okumalarını istiyorum. Çünkü geleceğimize yön verecek olan, bu milletin alnını ak edecek olan onlar. Bizler de onlara güveniyoruz."
Şubat ayında düzenlenecek kitap fuarına ilişkin de bilgi veren Taban, şöyle devam etti:
"Bizler de yerel yönetim olarak Şubat ayında geçmiş yıllardan çok daha kapsamlı bir kitap fuarı gerçekleştirerek öğrencilerimizi bu konuda özendirmek ve oradan istifade etmelerini istiyoruz. 1 milyon kitap hedefiyle fuar hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah gelecekte en güzel yerlerde onları görmek istediğimizi ifade ediyorum."
İnegöl
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:01