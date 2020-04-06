Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti

Koronavirüs salgını sonrası en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maskeyi kendi bünyesinde üreterek şehirdeki kurumlara da katkı sağlayan İnegöl Belediyesi, 15 günde 35 bin maske yaptı.

06.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:31
İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti
Koronavirüs salgını sonrası en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maskeyi kendi bünyesinde üreterek şehirdeki kurumlara da katkı sağlayan İnegöl Belediyesi, 15 günde 35 bin maske yaptı. Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kolluk kuvvetleri, resmi kurumlar ve vatandaşlara dağıtıldı.

negöl Belediyesi, çok fazla ihtiyaç duyulan maske konusunda Devlet Hastanesi'nden gelen talebi de geri çevirmedi. Bir firmanın temin ettiği malzemelerle İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (İNESMEK) eğitime ara verilen atölyelerinin kapıları, bu kez sadece usta öğreticilerin maske üretimi için açıldı. Gerekli tedbirler alınarak hijyenik koşullarda az sayıda kişiyle ilk etapta 5 bin maske üretilerek hastanenin ihtiyacı karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İNESMEK kursları durdurulmuştu. Bu süreçte usta öğreticiler kurs atölyelerinde maske üretimine başlayıp olumlu sonuçlar alınınca, İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatlarıyla İNESMEK organizasyonuyla maske üretimini sürdürme kararı aldı. 170 kursiyer gönüllü olarak maske üretimine başladı. Usta öğreticilerle birlikte toplam 190 kişi, 15 gün zarfında toplam 35 bin maske dikti.

Belediye Başkanı Alper Taban, "İNESMEK organizasyonuyla önemli bir dayanışma örneği sergilediğimiz maske üretimi devam ediyor. Bir yandan maskelerimiz üretilirken diğer yandan farklı kurumlara dağıtımlar ve gerekli alanlarda vatandaşlara maske teminlerimiz de sürüyor. Bugüne kadar 35 bin maske üretildi. Bu maskeler vatandaşlarımıza hizmeti sürdüren resmi kurumlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, yine vatandaşlarımıza yardım ulaştıran ve iletişim kuran yardım kuruluşlarımıza, belediyemizin sahadaki görevli personeline, huzurevi sakinlerimize, İnegöl Devlet Hastanemiz ve beraberinde şehrimizdeki sağlık ocakları ile diğer sağlık merkezlerimize dağıtılıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz pazarlarla ilgili de yeni bir uygulama hafta sonu başladı. Semt pazarlarına maskesiz vatandaşlarımız alınmıyor. Yaklaşık 20 bin civarında pazar yerlerinde ve maske kullanımının mecburi olduğu alanlarda maske dağıtıldı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl Belediyesi, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, İnegöl, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İnegöl Belediyesi 35 bin maske üretti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 17:10: Muğla ve ilçelerinde vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtılıyor - Haber 17:10: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:10: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:10: Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber