İnegöl Belediyesi, E-Devlet Uygulamasında Bursa'da İlk Sırada

E-DEVLET UYGULAMASINDA ÖNCÜ BELEDİYE

İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında hizmetlerin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 15'e yükselterek, Bursa'da bu hizmeti veren belediyeler arasında ilk sırada kendisine yer buldu.

"ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

E-devlet uygulamalarında vatandaşa sunulan hizmetler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız ile Önce İnsan diyerek bir bir hizmetlerimizi yerine getirmenin uğraşısını veriyoruz. Mutlu şehir İnegöl olgusunu öne çıkarmak için daha iyisini ortaya koymak adına her alanda belediye hizmetlerini geliştirerek vatandaşıma sunuyoruz. Göreve geldiğimizden beri hep söylüyoruz daha güçlü bir sistem, ayakları yere daha sağlam basan bir sistem ve işlerin tıkır tıkır işlediği bir sistem. Bu noktada yeni nesil belediyecilik anlayışını daha da sistemli bir hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun içinde kurumsallaşarak bürokrasiyi azaltarak, vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırarak, beraberinde elektronik dönüşüme, bilişime biraz daha ayak uydurarak hızlı hareket ediyoruz. Amacımız bir zihniyet dönüşümü. Bu zihniyet dönüşümünü, yenilenmeyi her an, her saniye ve her dakika yapıyoruz" diye konuştu.

"E-DEVLETTE BURSA'DA İLK SIRADAYIZ"

E-Devlet Kapısı'nın kullanılarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıldığını ifade eden Taban, "Bizlerde belediye olarak e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 15'e yükselterek, Bursa'da bu hizmeti veren belediyeler arasında ilk sırada yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

E-DEVLET UYGULAMASINDA SUNULAN HİZMETLER

E-Devlet kapısı üzerinden İnegöl Belediyesinin sunduğu hizmetleri de sıralayan Taban, "e-Bordro Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama, Encümen Gündem Sorgulama, Encümen Kararı Sorgulama, Etkinlik Bilgisi Sorgulama, Evrak Takibi, Günlük Faaliyet Planı Sorgulama, Meclis Gündem Sorgulama, Meclis Kararı Sorgulama, Nikah Salonu Durum Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama ve Tahsilat Bilgileri Sorgulama "Kent Yönetim Bilgi Sistemi" çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımıza E-Devlet kapısı üzerinden erişebilecekleri yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE EN FAZLA HİZMET VEREN BELEDİYE UNVANINI ALMAK İSTİYORUZ"

Zamanımızı en doğru şekilde kullanmaya da çalıştıklarını belirten Taban, "Bu doğrultuda bilişimi yakalamak adına kendimi her zaman yeniliyoruz. Kurduğumuz sistemle tüm müdürlüklerimizi aynı dili ortak dili konuşur hale getirirken, e-belediye, elektronik belge yönetimi ve elektronik imzayı da hayata geçirerek yeni nesil belediyeciliğin tüm imkanlarını kullanma çabasındayız. Her bir yeniliğin hayata geçmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz. Şimdide e-devlet kapısında hizmet sayılarımızı artırarak vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Şu an Bursa'da belediyeler arasında en fazla hizmet veren belediyeyiz. İnşallah yapacağımız çalışmalar ile e-devlette Türkiye'de en fazla hizmet veren belediye unvanını almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Taban son olarak, "Yeni nesil belediyecilik kavramı içerisinde vatandaşlarımızın en kolay, en güvenilir ve en hızlı hizmeti almaları için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade eder, yapılan bu hizmetin kurumumuza ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.