İnegöl Belediyesi, E-Devlet Uygulamasında Türkiye Dördüncüsü

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile farkındalık ortaya koyan çalışmalara imza atan

E-devlet uygulamasında Bağcılar, Beylikdüzü ve Pendik Belediyelerinin ardından bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye Dördüncülüğüne ulaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Yeni Nesil Belediyecilik adına elektronik belge yönetim sistemi(EBYS) ile daha hızlı ve nitelikli çalışma ortamı sağlayarak, e-belediye uygulamasını yeni yüzüyle hayata geçirerek, iş zekası ve raporlama ile belediyeyi değil şehri yönet düşüncesiyle hizmetlerin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. İnegöl Belediyesi, e-devlet uygulamasında Bursa'da bu hizmeti veren belediyeler arasında ilk sıraya yükselirken, Bağcılar, Beylikdüzü ve Pendik Belediyelerinin ardından bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye Dördüncülüğüne ulaştık. İnşallah yapacağımız çalışmalar ile e-devlette Türkiye'de en fazla hizmet veren belediye unvanını almak istiyoruz" açılamasında bulundu.

"İŞTE, EVDE, HER YERDE BELEDİYEM BENİMLE"

Yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında hizmetlerin yerinde hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için bir bir yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Taban, "İşte, evde, her yerde belediyem benimle sloganıyla 8.00 -17.00 mesai mefhumunun dışına çıkarak, vatandaşlarımızın bulundukları her yerden belediye ile alakalı hizmetleri almasını arzuluyoruz. Şeffaflık ve katılımcı belediyecilik anlayışını ortaya koyarak bir bir hizmetlerimizi yerine getirmenin uğraşısını veriyoruz."

"ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Mutlu şehir İnegöl olgusunu öne çıkarmak için daha iyisini ortaya koymak adına her alanda belediye hizmetlerini geliştirerek vatandaşımıza sunduklarını söyleyen Taban, "Göreve geldiğimizden beri hep söylüyoruz daha güçlü bir sistem, ayakları yere daha sağlam basan bir sistem ve işlerin tıkır tıkır işlediği bir sistem. Bu noktada yeni nesil belediyecilik anlayışını daha da sistemli bir hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun içinde kurumsallaşarak bürokrasiyi azaltarak, vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırarak, beraberinde elektronik dönüşüme, bilişime biraz daha ayak uydurarak hızlı hareket ediyoruz. Amacımız bir zihniyet dönüşümü. Bu zihniyet dönüşümünü, yenilenmeyi her an, her saniye ve her dakika yapıyoruz" diye konuştu.

"BUNU BAŞARABİLECEK AZİM VE GAYRETE ÇOK ŞÜKÜR SAHİBİZ"

Bu kapsamda binlerce kurum ve kuruluşun yer aldığı e-devlet Kapısı'nın kullanılarak hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıldığı e-devlet uygulamasında binlerce belediyenin önünde yer alarak Türkiye dördüncülüğüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taban, "Yeni nesil belediyecilik kapsamında e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr üzerinde belediyenin mevcutta 5 olan hizmet sayısını 23'e yükselterek, bu hizmeti veren belediyeler arasında Türkiye Dördüncülüğüne ulaştık. Tabi ki durmak yok çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Amacımız yapacağımız çalışmalar ile e-devlette Türkiye'de en fazla hizmet veren belediye unvanını almak. Bunu başarabilecek azim ve gayrete çok şükür sahibiz."

E-DEVLET UYGULAMASINDA SUNULAN HİZMETLER

E-Devlet kapısı üzerinden İnegöl Belediyesinin sunduğu hizmetleri de sıralayan Taban, "Barkodlu Belge Doğrulama, e-Bordro Sorgulama, Nöbetçi Eczane Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, Arsa Rayiç Değeri Sorgulama, Talep/Öneri Başvuru ve Sorgulama, Askıdaki İmar Planı Sorgulama, Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama, Encümen Gündem Sorgulama, Encümen Kararı Sorgulama, Etkinlik Bilgisi Sorgulama, Evrak Takibi, Günlük Faaliyet Planı Sorgulama, İhale Sorgulama, Meclis Gündem Sorgulama, Meclis Kararı Sorgulama, Nikah Salonu Durum Sorgulama,Ücret Tarifesi Sorgulama, Vefat Bilgisi Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama ve Tahsilat Bilgileri Sorgulama "Kent Yönetim Bilgi Sistemi" çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımıza E-Devlet kapısı üzerinden erişebilecekleri yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Taban son olarak, "Yeni nesil belediyecilik kavramı içerisinde vatandaşlarımızın en kolay, en güvenilir ve en hızlı hizmeti almaları için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade eder, yapılan bu hizmetin kurumumuza ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler