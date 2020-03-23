İnegöl belediyesi her alanda önlemini aldı

Vatandaşın sağlığını korumak ve salgının yayılmaması için alınan önlemler aynı kararlılıkla sürdürülmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, "Her alanda hijyeni sağlamak için 7/24 çalışıyoruz" diyerek vatandaşlardan da bu sürece destek vermelerini istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de bugüne kadar bini aşkın kişide tespit edilirken, 30 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinde ciddi kayıpların yaşandığı koronavirüs salgınında, Türkiye Cumhuriyeti tüm kademeleriyle başarılı bir çalışma ortaya koydu. İnegöl Belediyesi de yerelde ilk günden itibaren etkili bir mücadele sergileyerek insan sağlığını ön planda tutacak çalışmalarla koronavirüs mücadele sürecini sürdürdü.

TÜM EKİPLER 7/24 TEYAKKUZDA

Henüz ülkemizde ilk koronavirüs vakası görülmeden bu virüs ve benzeri bulaşıcı virüslere ilişkin bilgilendirme semineri düzenleyerek vatandaşları bilgilendiren İnegöl Belediyesi, 10 günü aşkın süredir de 7/24 sahada dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimleriyle teyakkuza geçerek merkezi hükümetin yönlendirmeleriyle süreci doğru şekilde sürdüren İnegöl Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumak adına alınacak tüm tedbirleri hayata geçiriyor.

VİRÜS GELMEDEN TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLADI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, koronavirüsün Türkiye'de ilk tespit edildiği 10 Mart tarihinden bu yana İnegöl Belediyesi olarak yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı henüz ülkemizde bu vaka görülmeden hükümet nezdinde bir dizi tedbir alındığını kaydetti. Sağlık Bakanlığının süreci çok başarılı bir şekilde ürüttüğünü kaydeden Taban, "İnsanları canından eden, milyonlarca vatandaşımızı tehdit eden bu virüs karşısında bizler de oturup bekleyemezdik. Yerel idare olarak merkezi hükümetten gelen direktifler, yönlendirmeler ve kendi bölgemize özel konulara ilişkin ortak akılla hareket ederek tedbirlerimizi aldık. Salgın henüz ülkemizde görülmeden ilçe halkımızı bilgilendirmek adına bulaşıcı hastalıklar konulu bir eğitim semineri düzenledik. Bu seminerde koronavirüsü detaylıca işleyip vatandaşlarımızı seminer dışında farklı mecralardan da bilgilendirmeye çalıştık. Ancak tüm dünyada etkili olan koronavirüs, 10 Mart tarihinde ülkemizde de ilk vakanın görülmesiyle tüm yurtta ve şehrimizde farklı tedbirleri de alamızı gerektirdi" dedi.

ZAMAN KAYBETMEDEN DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

İlk vakanın görülmesiyle birlikte koronavirüse karşı tedbirlerin her geçen gün arttırılarak devam ettirildiğini kaydeden Başkan Taban, "Öncelikli olarak işe toplu kullanım alanlarını dezenfekte ederek başladık. Bu süreçle birlikte başta vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları başta olmak üzere devamında da şehrimizdeki tüm resmi daireler ve kamu yararına kullanılan araçların dezenfektasyonunu gerçekleştirdik. Ardından tüm okullarımızı, sınıflarımızı dezenfekte ettik. İlk günlerde alınan bu tedbirlerle birlikte bazı program ve etkinliklerimizi de iptal ederek vatandaşların toplu olarak açık ve kapalı alanlarda bulunmaması adına önlemler aldık. Bilecik-Söğüt kültür ve tarih gezilerimizi iptal ettik" diye konuştu.

"VATANDAŞ OTURDUĞU YERDEN BELEDİYE İLE İLGİLİ İŞLEMLERİNİ YAPIYOR"

Bir yandan dezenfekte çalışmaları sürerken bir yandan da vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yaptıklarını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bu süreçte belediyemizin tüm dijital altyapısı hakkında bilgilendirmeler de yaptık. Vatandaşlarımızın bizlere evlerinden çıkmadan telefon, whatsapp, mail gibi yollarla ulaşabileceklerini hatırlatıp kendilerini koruma adına toplu alanlarda bulunmamalarını önemle rica ettik. Dijital değişim ve dönüşüm anlamında İnegöl Belediyesi olarak belli altyapılara sahibiz. E-devlet üzerinde 30'u aşkın kalemde hizmet veren bir belediye olarak vatandaşımızın kurumumuza gelmeden pek çok hizmeti almasını sağlıyoruz. Son 2 yılda bu alanda yaptığımız çalışmaların da meyvesini bu dönemde almış olduk. Devam eden süreçte de ilçe halkımız evlerinden güvenli şekilde belediyemizle ilgili işlemlerini telefon ve internet üzerinden yapabilecekler."

TÜM ŞEHİR DEZENFEKTE EDİLDİ

"İlk günden itibaren hijyen kurallarını ön planda tutarak şehrimizin her alanda temiz olması için çaba sarf ettik. Periyodik olarak halen süren çalışmalarımız kapsamında şehrimizdeki tüm cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor, kaldırımlar yıkanıyor, toplu kullanım alanları sürekli temizleniyor. Sadece şehir merkezi değil, 95 kırsal mahallemizde de bu işlemler sürüyor. Kırsal mahallelerimizde dezenfekte çalışmalarının devamlılığını sağlamak için tüm muhtarlıklarımıza dezenfekte ilaçları da dağıttık. Ekiplerimizin yaptığı çalışmanın devamında tüm mahallelerimizde bu işlemin sürekli olarak devam etmesini istedik. Yine şehrimizin 50 ayrı noktasında dezenfekte alanları oluşturduk. Vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte edebilmeleri için bu alanların kontrollerini ve dezenfektan takviyesini de ekiplerimiz sürekli kontrol ediyorlar. Ayrıca yine şehrimizde hizmet veren tüm halk otobüslerine dezenfekte cihazı monte ederek buralarda da hijyenin üst seviyede olmasını amaçladık."

HAYVAN PAZARI, OTO PAZARI VE İKİNCİ EL PAZARI KAPATILDI

"İnegöl Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi kapatma kararı da aldık. Bu tedbirler kapsamında hayvan pazarımızı, oto pazarımızı ve ikinci el pazarımızı ikinci bir emre kadar kapalı tutuyoruz."

BANKLAR OTURUMA KAPATILDI

"Bildiğiniz gibi koronavirüs özellikle yaşlı vatandaşlarımız için ölümcül bir risk. Bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkış yasağı getirildi ancak uygulamada aksaklıklar yaşıyoruz. Başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek toplu olarak oturup dışarıda kalmamızı sağlayan merkezi bölgelerdeki bankları ve oturum alanlarını şeritle kapattık. Bu şekilde bir uyarı yapalım, dikkat çekelim istedik."

ZABITA TEYAKKUZDA

"Belediyemizin koronavirüs konusunda yine ilk günden bu yana büyük çaba harcayan, alınan tedbirleri uygulayan birimlerinden olan Zabıta Müdürlüğümüz marifetiyle sıkı bir denetim ağı da başlattık. Başta bu ortamdan faydalanmak isteyen fırsatçılar olmak üzere stok yapan işyerleri, fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ciddi denetimler yapıldı. Yine vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyacını giderdikleri halk pazarlarımız zabıtamız nezaretinde alınan tedbirlere uygun hale getirildi. Kontroller ve denetimler buralarda sürekli devam ediyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sonrası zabıta ekiplerimiz evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Alışverişlerini ve dışarıdaki işlerini görmek için 7/24 mesai harcıyorlar."

İNEGÖL BELEDİYESİ MASKE ÜRETİYOR

"Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada maske krizi yaşanmaya başladı. Özellikle fiyatların da ciddi şekilde artış gösterdiğini gördük. Bu dönemde İnegöl Devlet Hastanemiz başta olmak üzere farklı kurumlardan gelen talep üzerine bizler de İNESMEK atölyelerimizde usta öğreticilerimizin desteği ve Küçükçalık firmamızın sağladığı ham maddelerle maske üretimine başladık. Devlet Hastanemiz için 5 bin adet maske ürettik. Bu anlamda önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirdiğimizi düşünüyorum belediye olarak."

HİÇBİR VİRÜS ALINAN TEDBİRLERDEN BÜYÜK DEĞİLDİR

Konuşmasının sonunda tüm vatandaşların müsterih olmasını da isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Zaman panik yapma değil tedbir alıp kendimizi koruma zamanı. Buradan tekrar tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum lütfen zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmayın. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bizlerin sizin sağlık ve huzurunuz için gece gündüz çalışmaya, önlemler amaya ve daha hijyenik ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah en kısa sürede el birliği ile bu zor günleri de atlatalım. Hiçbir virüs alınan tedbirlerden büyük değildir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler