İnegöl Belediyesi, herkesin askıda iyilik hareketine destek vermesini istiyor!

Hayır yapmak isteyen vatandaşla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturan uygulama bu kez 'Simitçi Fatih Usta' işletmesinde hayata geçti. Askıda iyilik hareketine destek veren esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Mesleği ne olursa olsun herkesi bu sürece davet ediyoruz" dedi.

İnegöl Belediyesi, Kasım ayında Türkiye'ye örnek olacak bir hareketin startını vermişti. Askıda İyilik Hareketi ismiyle başlatılan uygulama kapsamında, Osmanlı döneminde fırınlarda askıda ekmek şeklinde uygulanan yardım şekli, günümüzde tüm esnaflara entegre edilerek başlatıldı. Başladığı günden bu yana İnegöl esnafının da büyük ilgi gösterdiği iyilik hareketi, her geçen gün genişliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Askıda İyilik Hareketi uygulamasına dikkat çekmek adına, bugün askıda iyiliğe katılan Simitçi Fatih Usta işletmesine ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, meclis üyeleri Eyüp Beyhan ve Selim Emre Aydın da katıldı.

İLÇE HALKINI HAYIRDA YARIŞTIRMAK İSTİYORUZ

Ziyaret sırasında işyerinin camına Askıda İyilik etiketi yapıştıran ve işletme sahibine yapılacak hayırların çizelgesinin tutulması için pano hediye eden Belediye Başkanı Alper Taban, konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Başkan Taban, iyilik hareketine katkıda bulunan işletme sahibi Fatih Taş'a teşekkür ettiğini belirterek, "Bugün, şehrimizde işletmecilik yapan Simitçi Fatih Ustayı da iyilik hareketi çemberine kattık. Askıda İyilik Hareketini ilçemizde tüm esnaflara yaymak istiyoruz. Biz esnaflarımızı, vatandaşlarımız ve tüm ilçe halkını hayırda yarıştırmak istiyoruz. Dolayısıyla hayır da sadakadır ve birçok belayı def edecektir. İhtiyacı olan vatandaşlar da ihtiyacını göreceklerdir. Hem de burada birlik ve beraberlik kültürünü artırmış olacağız" dedi.

HERKESİ DAVET EDİYORUZ

İnegöl'de iyi insanların yaşadığını ifade eden Alper Taban, "Biz İnegöl'ün bu yönüyle daha güçlü anılmasını arzu ediyoruz. Tekrardan destek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Gücümüzün geçmişte saklı olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Ecdadımız daha önceden yapmış olduğu bu uygulamaları günümüze kadar ulaştırmışlardır. Bizler de biraz daha kapsamını geliştirerek devam ettiriyoruz. Mesleği ne olursa olsun herkesi bu sürece davet ediyoruz. Böylelikle ihtiyaç sahiplerinin sokakta, caddede el açmadan ihtiyaçlarına ulaşmalarını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.