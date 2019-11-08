İnegöl Belediyesi "İyilik Hareketinin" Startını Verdi

İnegöl Belediyesi, Kutlu Doğumun 1448'inci yılında toplumsal bir iyilik hareketinin startını verdi.

İnegöl Belediyesi, Peygamber Efendimizin doğumunun 1448'inci yılını kutladığımız Mevlit Kandilinde toplumsal bir iyilik hareketinin startını verdi. Hazırlanan proje kapsamında şehirdeki tüm vatandaşlar ve esnaflara çağrıda bulunulurken, Osmanlı döneminde sıkça rastlanan 'Askıda' uygulamasının tüm şehirde ve işyerlerinde uygulanacak şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İyilik Hareketinin duyurusu, bu sabah düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Askıda uygulamasına destek veren Bir Simit'te yapılan basın toplantısına, Belediye Başkanı Alper Taban Bursa'da başka bir programda bulunmasından dolayı katılamadı. İyilik Hareketinin duyurusunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile İnegöl'deki esnaf odaları Başkan ve temsilcileri katıldı.

İYİLİK HAREKETİNİ BAŞLATIYORUZ

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Bugün Cuma ve aynı zamanda Mevlit Kandili. İki mübarek günün bir arada olduğu bu güzel günde, İnegöl'de yeni bir iyilik hareketinin startını vermek için bir araya geldik. Burada İnegöl Belediyesi öncülüğünde tüm esnaf odalarımızın Başkanları ve temsilcileriyle bu kampanyayı duyurmak istedik. Sizlerin de desteği ile böyle güzel bir günde bu iyilik hareketini başlatmak istedik. İnegöl Belediyesi olarak bugün itibariyle toplumsal bir hareketi başlatmış oluyoruz aslında" dedi.

ASKIDA UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Askıda uygulaması ve İnegöl'de nasıl uygulanacağına ilişkin de konuşan Kocaağa, şöyle devam etti: "Askıda İyilik nedir? Hepinizin bildiği gibi yüzyıllardır süre gelen Ahilik gibi bir esnaflık geleneğimiz var. Bu gelenek günümüzde de devam ederken, kısmen bazı uygulamaların zamanla yok denecek kadar aza indirgendiğini biliyoruz. Sizlerin de desteği ile tüm esnaflarımızla bu gelenekleri sürdürmek istiyoruz. İnegöl'de daha önce bazı fırınlarımızda vardır bu uygulama. Askıda ekmek şeklinde yapılıyordu. Biz bunu sadece fırınlarda değil de tüm alanlarda uygulamak istiyoruz. Örneğin markete giden bir vatandaşımız kendisine bir paket makarna aldığında bir pakette askıya alabilmeli. Kahvehanede bir çay içenin bir çay da askıya bırakması, lokantada bir çorba içenin askıya da bir çorba bırakması, kırtasiyeden bir defter alanın askıya da bir defter, kalem bırakması gibi… Buraya bugün tüm esnaf odalarımızı davet ettik. Belki Demirciler Odasının kendi işyerinde bu uygulamayı yapma imkanı yok ama üyeleri askıda iyilik hareketine diğer esnaflarla destek verebilir. O yüzden herkesin burada olmasını istedik. Şehrin tamamına bu iyilik hareketini yaymak istiyoruz."

DİLENCİLİĞİN BİTMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

"Şehrimizde maalesef dilencilik gibi bir sorun var. Burada aslında şehrimizde yaşamayıp dışarıdan gelen kişilerin de etkisi var. Bizler zabıta olarak ve emniyet güçleri olarak dilencilikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak bu iyilik hareketiyle gerçekten ihtiyaç sahibi olabilecek kişilere yardımcı olabilirsek, bu sorunun da azalabileceğini, minimum seviyeye ineceğini düşünüyoruz. Hatta tamamen bitmesi için önemli bir adım olduğunu ifade edebiliriz."

İLÇE HALKINDAN DESTEK BEKLİYORUZ

"Ben kutlu doğum vesilesiyle bugün adımını attığımız bu iyilik hareketinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrin kalbine dokunan bir hareket olması umuduyla tüm ilçe halkının desteklerini bekliyoruz. Cenabı Allah Haşr Suresi 9. Ayette; 'Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, ihtiyaçlı olanları kendilerine tercih ederler' buyuruyor. Peygamberimizin Hadisi şerifinde ise hepimizin bildiği üzere; 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' buyurmuşlardır. Bu düsturla yola çıkmış ve ecdadımızdan bunu öğrenmiş olarak ilçe halkımızdan da destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın bağışlarıyla bu harekete desteklerini bekliyoruz. Yaşantısı Kuran ahlakı olan Peygamber efendimizin 1448'inci doğum günü sebebiyle Mevlit Kandilinizi tebrik ediyor uygulamamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ÜCRETSİZ STİCKERLAR ÇÖZÜM MERKEZİNDEN TEMİN EDİLECEK

Askıda uygulamasına katılmak isteyen esnafların İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezinden İyilik Hareketini temsil eden stickerları ücretsiz olarak alarak işyerlerine asabilecekleri ifade edildi.

BAŞKAN TABAN SİFTAHI YAPTI

Öte yandan, Belediye Başkanı Alper Taban İyilik Hareketinin siftahını da yaparak duyurunun gerçekleştirildiği Bir Simit'te askıya 50 adet simit bıraktı.