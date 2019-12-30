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İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek

İnegöl Belediyesi, barınaktan kedi sahiplenen kişilere yuva hediye edecek.

30.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:37 İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek
İnegöl Belediyesi, barınaktan kedi sahiplenen kişilere yuva hediye edecek.

İnegöl Belediyesi, Net Akademi Eğitim Kurumları işbirliğindeyeni bir kampanya başlattı. Net Akademi Eğitim Kurumları, can dostlarımız olan kediler için 50 adet kedi evi yaptırarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bağışladı. Kedi evlerinin barınaktan kedi sahiplenen kişilere hediye edileceği açıklandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Canlılara merhamette insanlığımızın gereğidir. Bu küçük küçük evleri, hayvanlarımızın daha güzel ortamlarda barınabilmeleri bakımından anlamlı buluyorum. Burada inşallah hayvan sever ailelerimize bunları teslim etmiş olacağız. Huzurlarınızda öncelikle Net Akademi firmasına teşekkür ediyorum. Bunların yapılmasını sağlayan onlar. 50 adet bu evlerden yaptırıp belediyemize teslim ettiler. Bizler de bugün ilk etapta 15 tanesini hayvan severlerimize teslim etmiş olacağız. Bunlar Allah'ın yarattığı bir canlı. Dolayısıyla bunları sahiplenmemiz gerekiyor. Beraberinde onlar yardıma muhtaç olduğunda, hastalandıklarında, acıktıklarında bu gördüğünüz merkezde her türlü bakım ve ihtiyaçlarını ameliyatlarına kadar yapıyoruz. Ciddi bir operasyonel kabiliyete sahip bir merkezden bahsediyorum. Hatta civar şehirlerden dahi tedavi için hasta hayvanlar geliyor" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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