İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Kaldırım işgallerinin esnetilmesinden kurban atık çukurlarına, bayramlaşma töreninden bayram tezgahlarına ve semt pazarlarına kadar alınan tüm kararlar hakkında bilgi veren Taban, İnegöl Belediyesi'nin bütün birimleriyle bayrama hazır olduğunun mesajını verdi.

Kurban bayramına 1 hafta gibi kısa bir süre kalırken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Emin Dündar ile birlikte İnegöl Belediyesi'nin bayram hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayrama ilişkin alınan kararlar hakkında bilgiler veren Taban, "İnegöl Belediyesi olarak tüm birimlerimizle bayrama hazırız" dedi.

YENİ BAKIŞ AÇILARIYLA KLASİĞİN DIŞINDA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ

Taban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özel bir günde bir araya geldik. Biliyorsunuz önümüz bayram. Bayram vesilesi ile de yönetimler olarak belediyemizin hazırlamış olduğu, yapmış olduğu hazırlıkları vatandaşlarımıza duyurmak istedik. Bu şehre bu güne dair yeni bir soluk, yeni bir bakış, yeni bir anlayış, yeni bir heyecan getirmek adına her alanda klasiğin ötesinde, alışılagelmişin ötesinde farklı bir bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımızın şehrimize gerçekten faydalı olmak, değer katmak, eksik ve aksak yönlerini gidermek ve bu şehri iyi bir noktaya, geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm birimlerimiz klasik olarak hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Burada hem bizlere hem de vatandaşlarımıza, beraberinde esnaflarımıza ve bireylere düşen vazifeler var."

DAHA HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN 24 SAAT HİZMET

"Bayramlarda belediyemizin diliyle standart olarak nöbet listeleri hazırlanıyor. Temizlik anlamında hazırlanıyor, zabıta anlamında hazırlanıyor, park bahçeler olarak hazırlanıyor… Bayramlarda vatandaşlarımızın çok yoğun sirkülasyon halinde olduğunu düşünürsek, birbirimize ziyarete gidiyoruz, bayram tebrikleri yapıyoruz, sıla-i rahimler yapıyoruz. Dolayısıyla şehirdeki hareketin daha da yoğunlaştığını ve arttığını görüyoruz. Bundan dolayı da bizler bu sürecin daha huzur içerisinde ve insanların huzurunu mutluluğunu engellemeyecek, etkilemeyecek ölçüde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Gerçekten bayramın da bayram tadında yaşanabilmesi adına aslında bu hazırlıkları duyuruyoruz. Zabıta arkadaşlarımız 24 saat esaslı sadece bayramda değil her zaman görevlerinin başında. Yine bayram üstü zabıta birimimize çok çok görevler düşüyor, inşallah bu vazifelerini yine büyük bir dikkatle ve önemle her bayramdan da kendi adımıza dersler çıkartarak bir sonraki bayramda daha dikkatli, daha doğru ve iyi bir denetim mekanizması oluşturmaya gayret ediyoruz."

ÇÖZÜM MERKEZİ 7/24 TELEFONUN UCUNDA

"Çözüm Merkezimiz 7/24 esaslı olarak çalışıyor. Arkadaşlarımız telefonların başında. 153 hatlarımıza, whatsapp numaramıza vatandaşlarımızın bildirimde bulunmasını istiyorum. Yaşanan sorunlar ve problemler üzerinde tespitleri bizlerle paylaşmalarını rica ediyorum."

KALDIRIM İŞGALİNE 1 HAFTALIK BAYRAM ESNEKLİĞİ

"Yine kaldırımlarımızla ilgili biliyorsunuz 2015 yılında almış olduğumuz bir karar vardı. Artık kaldırımların üzerinde ticaret yapılmaması ve kaldırımların gereksiz bir şekilde işgal edilmemesi anlamında… Bu kararlara sadece bayram dönemlerinde bir esneklik getiriliyor. Yine bu esneklik bu bayramda da devam edecek. Ancak tabi burada gördüğümüz bazı eksik ve aksaklar var. Bunları paylaşmak istiyorum. Hem şahsi kanaatim hem kurumumun kanaati olarak ifade ediyorum. Eğer bayramlar esnaf arkadaşlarımın harman zamanı ise bu harmanı esnafımızın yapmasını istiyoruz. Yani ne idüğü belirsiz bir malı nerden getirdiği belli olmayan, faturası var mı kaydı var mı gibi belli olmayan bir kişi veya kişilerin sağda solda satışlar yapmasını asla istemiyoruz. Bunu en başından beri esnaf arkadaşlarımıza söylüyorum. Lakin bu noktada gördüğüm sıkıntıyı da çok kısa paylaşmak istiyorum. Özellikle bayram alışverişleriyle ilintili olarak esnaf arkadaşlarımızın kendi iş kolundaki ürünlerini kapılarının önünde satmasını istiyoruz. Bir eczacının bayramda çıkarıp kapısının önünde bir ilaç satmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla biz bu alanda gelip de bir çorap satıcısının, bir şeker satıcısının veya farklı bir kıyafet satıcısının burada olmasını arzu etmiyoruz. Çünkü orada tezgahta satışı yapılacak ürünü başka bir esnaf arkadaşımız zaten dükkanında vergisini ödeyerek, kirasını ödeyerek, insan çalıştırarak yapıyor. Bu konuda ben esnaf arkadaşlarımızın desteğini beklediğimizi ifade ediyorum. Çünkü biz oradan o tezgahı kaldırmak için gittiğimizde genelde esnaf arkadaşlarımızın da bu noktada sahiplendiğini görüyoruz. Lütfen şunu unutmayalım belki evet bizim kendi dükkanımızın sattığı ürünle ilgili bir işi olmayabilir ama o ürünü o çarşıda başka satan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın da hakkına ve hukukuna girmemek adına esnaf arkadaşlarımızdan ben bu konuda destek istiyorum. Siz elbise satışı yapıyorsunuz, kapınızın önünde vatandaşın geçişini de engellemeyecek şekilde bunu yapmalıyız. Birbirimizin hak ve hukuklarına dikkat ederek yaparsak kazançlarımızın da daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu noktada ben esnaf arkadaşlarımızın desteğini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın da azami ölçüde alışveriş yaparken huzurlu ve rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını istiyoruz. Şehrin de bu noktada trafik, temizlik gibi hususlarda her anlamda bizlere destek ve katkı vermelerini istiyorum. Kaldırım işgali konusunu 3-11 Ağustos tarihleri arasında uygulayacağız."

TRAFİĞE KAPANACAK ALANLAR

"Çarşı içinde araç trafiğine kapatacağımız yollarımız da her yıl olduğu gibi; Hacı Veli Ağa Sokak, Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak ve Yapı Kredi Bankasının önünden itibaren Bedesten Sokak olmak üzere bunlar çarşı içerisindeki alışverişin daha rahat yapılabilmesi için trafiğe kapatılmış alanlar olacak."

8 KESİM NOKTASI VE KURBAN ATIK KUYULARI

"Yine temizlik işlerimiz özellikle dezenfekte çalışmaları olsun, temizleme çalışmaları olsun bunları hızlı hızlı yerine getirecekler. 8 adet kesim ve parçalama yerimiz düzenlendi. Bunları 153 hatlarımızdan, muhtarlıklarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımız görebilirler. Yine kesim noktalarının da kapasitelerini bir miktar daha büyük konteynerler yerleştirerek arttırmış bulunuyoruz. Bu alanlarda kurban etleri için poşet ve kanca dağıtımı yine bu yıl da devam edecek. Kuyu açma işlemleri ile ilgili çok fazla şikayetler aldık. Hava sıcaklıklarından dolayı çok ciddi anlamda koku ve sinek türü şikayetler oluyor. Bunlardan dolayı da önümüze gelen her yerde her alanda kuyu açma işlemini gerçekleştirmedik. Ama vatandaşlarımızdan bizlere yapılacak bildirime göre de ilave kuyular açılabiliriz."

KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN EKİPLER HAZIR

"Kurbanlıklarımızla ilgili kesim gününde özellikle bazı kurbanlıklar kaçırılabiliyor. Bununla ilgili de arkadaşlarımız yine hazırlığını yapıp önlemlerini aldılar. Kaçan kurbanlıklarla ilgili ekiplerimiz oluşturuldu."

SEMT PAZARLARI, NÖBETÇİ FIRINLAR

"Semt pazarlarımızın günlerinde değişiklik yok. Vatandaşlarımız aynı gün aynı pazara giderek ihtiyaçlarını giderebilecekler. Nöbetçi fırınlar olacak. Bunları da 153 hatlarından ve sosyal medya hesaplarından öğrenebilecek vatandaşlarımız. Müzemiz açık olmaya devam edecek. Şehrimize misafirler gelip gidiyor. Gezmeleri adına arefe ve bayramın 4'üncü günü müzemiz açık olacak."

HAYVAN PAZARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI

"Şehir yaşamında herkesin hak ve hukukuna dikkat etmeliyiz. Kurbanlarımızı gelişi güzel her yerde kesmemeliyiz. Doğru değil. Çünkü bununla ilgili etrafa da rahatsızlık vermeden bu işi yapmalıyız. Atıklarımızı gelişi güzel yapmamalıyız. Bayram hazırlıklarımızı arkadaşlarımız tamamladılar. Kurban pazarında da ufak düzenlemeler yapmaya çalıştık. Yeni bir hayvan pazarını şehrimize kazandırmak istiyoruz ancak bu yıl da vatandaşların rahatlığı için orada da kesim yerleri oluşturduk. Hayvan nakilleri için yükleme rampalarını düzenlemeye çalıştık. Kurbanlık satıcılarının rahatlığı ve konforunu düşünerek orada duş ve lavabo ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yaptık. Bunlar tabi geçici çözümler. İnşallah yeni bir hayvan Pazar yerini de İnegöl'e kazandırmak istiyoruz."

BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE DAVET

"Ben bu vesileyle tüm ilçe halkımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bu yıl bayramlaşma törenimizi de belediyemiz önünde yapacağız. 1'inci günü saat 17.00'da hem protokolümüzü hem ilçe halkımızı davet ediyorum. Burada ilk kurban etini paylaşmış olacağız gelenlerle. Çay ikramlarımız olacak. Halkımızla kucaklaşacak şekilde bir ortamı burada hazırlayacağız."