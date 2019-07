İnegöl Belediyesi'nde stratejik plan çalışmaları başladı

İnegöl Belediyesi, 2024 vizyonunu oluşturmak adına 5 yıllık Stratejik Plan hazırlıklarına başladı. Katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyen İnegöl Belediyesi, 5 yıllık planlamayı da farklı kesimlerin yer alacağı çalıştayla hayata geçirecek.

Bu doğrultuda stratejik planını hazırlanması için farklı bir çalışma içerisine girilirken, şehrin 5 yılı 3 gün sürecek bir çalıştay ile farklı kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Katılımcı yönetim anlayışını stratejik plan hazırlığında da ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak Stratejik Planlama Çalıştayının startını bugün yapılan açılış programıyla gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve her müdürlükten bir personelin katıldığı açılış programında, stratejik plan hazırlığı ile ilgili Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zerrin Fırat ile Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Yasemin Özdemir sunum gerçekleştirdi.

İNEGÖL'ÜN 5 YILINI PLANLAMAK İÇİN İLK ADIMI ATTIK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Stratejik Planlama Çalıştayı açılışında, sunum öncesi Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Taban, İnegöl'ün gelecek 5 yılını planlamak için ilk adımı attıklarını ifade ederek; "Bugün stratejik planlamayla ilgili ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Bugünkü oturumda öncelikli olarak stratejik planla ilgili görev almış olan tüm arkadaşlarımıza, çok kıymetli öğretim üyelerimiz stratejik planın hazırlanması ve bu konudaki tüm faaliyetlerin amacını kapsayacak bilgilendirmeler yapacaklar. Stratejik plandan şöyle bahsetmek isterim; her seçim dönemi sonrasında kapsayan 5 yılı planlamak üzere stratejik planı yapmakla yükümlüyüz. Göreve geldikten sonra 6 ay içerisinde bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Strateji Müdürlüğümüz ve buradaki arkadaşlarımızın da sevk ve idaresinde bu çalışmalar adım adım bugüne kadar getirildi. Tabi geçmişten bir farkı var. Geçmişte stratejik plan hazırlama konusunda belediyeler de çok tecrübeli değildi. Bu konuda ne yapılıyordu? Dışarıdan hizmet satın alınarak, danışmanlık alınarak bu konuda bir plan oluşturulmaya çalışılıyordu. Biz bu dönem görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla, bu planı hayata geçirecek olan bizlerin katılımıyla, bu planı özümseyerek, daha ayaklarını yere bastırarak, bunun her adımında bizzat belediyemizin ilgili arkadaşları her aşamada görev alarak, açıkçası daha ayakları yere basan hedefi daha tutturmaya, isabet ettirmeye yönelik bir plan hazırlamanın daha doğru olacağını düşündük. Arkadaşlarımızın da bu konuda kendilerine olan güvenleri bizleri de mutlu etti. Bu bir cesaret işi. Hata yapabiliriz diyebiliriz. Ancak hatalar bize mahsus olan bir şey. Önemli olan biz bu sorumluluğu alıyoruz dedik. Arkadaşlarımız bu çalışmaları hazırladılar" dedi.

3 GÜNLÜK ÇALIŞTAYDA ŞEHRİN SWOT ANALİZİ YAPILACAK

3 gün sürecek çalıştaydan ve içeriğinden de söz eden Taban, "İnşallah bugün başlayarak 9-10-11 Temmuz tarihlerinde biz İnegöl'ümüzün stratejik planını tüm iç ve dış paydaşlarımızla hazırlıyor olacağız. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde burada 2024 İnegöl Vizyonu Çalıştayını gerçekleştirmiş olacağız. Bugün yapacağımız program da 48 kişiden oluşan stratejik plan hazırlama komisyonumuza kıymetli hocalarımız gerekli bilgilendirmeleri almış olacaklar. Tecrübelerinden istifade etmiş olacağız. Bundan sonraki oturumlarımızda da günün birinci bölümü ve ikinci bölümü olarak planlandı. Birinci bölümlerde dış paydaşlarımız, ikinci bölümde de iç paydaşlarımız olmuş olacak. Burada bir oturumu muhtarlarımızla, diğer bir oturumumuzu STK'larımızın temsilcileriyle gerçekleştirmiş olacağız. Diğer bir oturumda da işadamlarımızla bir araya gelmiş olacağız. Burada aynen bir swot analizi gibi şehrimizin fırsatları, tehditleri nelerdir bunları görmemiz lazım. Bizim için avantajlar, dezavantajlar nelerdir bunları görmemiz lazım. Bunları yalnız yerel yönetimler olarak belediye ayağında değil, şehrin tüm dinamikleriyle yaygınlaştırdığımızda buradan çıkacak sonuçlar neticesinde daha doğru bir planlamayı ortaya koymuş olacağız. Bu oturumların başında kıymetli moderatörlerimiz yer alacak. Yine meclis üyelerimizden Ahmet Kara, Selahattin Külcü, Esra Leblebici, Ahmet Genç arkadaşlarımız görev alacak. Kent Konseyi Başkanımız Halil İbrahim Zengin ile İnegöl İşletme Fakültemizden Prof. Dr. Fehmi Ali Yıldır Beyefendi burada görev almış olacaklar" diye konuştu.

STANDARDI YÜKSELMİŞ BİR İNEGÖL'Ü BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Başkan Taban; daha güçlü, daha temiz, daha huzurlu, mutlu, standardı yükselmiş bir İnegöl'ü hep birlikte inşa edeceklerini kaydettiği konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bu hedef doğrultusunda da hep birlikte gayretle, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu çalıştayların sonunda daha doğru planlanmış bir stratejik plan ortaya koyacağız. Adım adım da 5 yılın sonuna doğru planlarımızın hayata geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

STRATEJİK PLAN ANLATILDI

Konuşma sonrası video gösterimiyle devam eden program, ardından Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zerrin Fırat ile Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Yasemin Özdemir'in stratejik planlama hakkında gerçekleştirdiği sunumla devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren sunumda stratejik planın ne olduğundan bu alanda atılacak adımlara, planlamanın önemine ve vizyon konusuna kadar pek çok konuda bilgiler verildi. Başkan Taban, program sonunda Doç. Dr. Zerrin Fırat ile Yasemin Özdemir'e plaket takdim etti.