İnegöl Belediyesi'nde yeni dönem

Temizlik hizmetleri artık firmadan kiralanan araçlarla değil, belediyenin kendi araçlarıyla yapılacak. Filonun anahtar teslimi, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.

"Temiz Şehir İnegöl" unvanını elde etmek adına bu alanda önemli çalışma ve yatırımlara imza atan İnegöl Belediyesi, radikal bir karara imza attı. Temizlik hizmetinin belediyenin kendi araç ve ekipmanıyla gerçekleştirilmesi için Marmara Bilişim firmasıyla sona eren sözleşme yenilenmedi. İnegöl Belediyesi, 28 adet temizlik aracını bünyesine katarak temizlik çalışmalarını kendi ekipmanlarıyla sürdürme kararı aldı.

ARAÇLAR TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Uzun süredir çalışmaları devam eden ve 1 Ağustos Perşembe günü (bugün) İnegöl sokak ve caddelerine çıkarak temizlik hizmetine başlayacak olan 28 adet araç için Çarşamba günü coşkulu bir anahtar teslim töreni düzenlendi. 16.30'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan fuar alanı önündeki alanda yapılan teslim törenine; Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kurum müdürleri, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

BU BİR PROJEDİR

Araçların tamamının sahnelendiği alanda, teslim töreni saygı duruşu v e İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Hidromak AŞ adına Ahmet Ersin Bozmanoğlu kısa bir selamlama konuşması yaptı. Bozmanoğlu, "Güzel bir gün. Böyle bir günde burada olmaktan çok mutluyuz. Firmamız eski bir firma. 60'ıncı yılımızı geçirdik. Bu bir proje. Bu projeyle ilgili biz sadece araç sattığımızı düşünmüyoruz. Çok iyi dostlar kazandığımıza inanıyorum. Başkanımız ve ekibi bizlere çok güvendiler, çok inandılar. Araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

NİYETİMİZ GÖVDE GÖSTERİSİ DEĞİL, TEMİZLİK VURGUSU

Törende Belediye Başkanı Alper Taban da duygu ve düşüncelerini ifade eden bir konuşma yaptı. Başkan Taban, "Almış olduğumuz bu araçları aslında bir gövde gösterisine dönüştürmek niyetinde değiliz. Böyle bir tarzımız yok. Ancak temizlik vurgusunu her ortamda değerlendirmek istiyoruz. Sigara izmaritleri şehrimizde bir daha hiç gözükmesin istiyoruz" dedi.

Bu değişimin nereden başladığından da bahseden Taban, şöyle devam etti: "Seçim öncesi süreçte de bu konu ile ilgili çok çalıştık. Çok değerli çevre komisyonumuz çalıştı. Beraberinde çok değerli STK'larımız, Kent Konseyi'miz çalıştı. Yani şehirde aslında bu konu çokça konuşulmaya başladı. Bizler vatandaşımıza şunu söyledik; evet bizler bugüne kadar hep temizlemek üzerine kurgu yaptık. Personelimizi arttıralım, araç gerecimizi arttıralım dedik ama bugün kirletmemek üzerine bir kurgu için çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok kıymetli. Şehrimiz ne kadar az kirlenirse, biz de o kadar az alanı temizlemiş oluruz. Bunun kime faydası var? En başta vatandaşlarımıza var. Çünkü yapmış olduğumuz temizliği vergi olarak sizlerden geri alıyoruz. Ne kadar az maliyette bunu gerçekleştirirsek, o kadar da az yansıması olacaktır."

İMKANSIZ DEĞİL

"Temizliği biz etkili bir şekilde yapmak zorundayız. Temizlik ile ilgili farkındalıkları arttırmak zorundayız. Bugüne dair artık temizlik hususunda yeni şeyler söylememiz lazım. Klasik yöntemlerle bu işlerin çözülmediğinin de farkındayız. Ya da yılların alışkanlığının bir kaç gün içerisinde çözülmeyeceğinin de farkındayız. Ama bu işin imkansız olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bizler tüm şehri buna hazırlayarak inanıyoruz ki bu şehirde yaşayan tüm bireylerle en temiz şehir, örnek şehir haline dönüşeceğiz."

İNEGÖL BELEDİYESİ GÜÇLÜ BİR BELEDİYE

"İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye. Bugün görmüş olduğunuz bu 28 tane aracı alabilme gücüne, bunun çok çok daha önünde işler yapabilme gücüne sahip. Bunları yaparken mutlaka hesabını kitabını yapıyoruz. Faydasına, maliyetine bakıyoruz. Arkadaşlarımızla çalışarak kararlarını veriyoruz. Burada almış olduğumuz araçların gerekli araştırmaları yapıldı. İşin servis, garanti boyutları, performans verileri, bütün detayları çalışıldı. Geçmişte biliyorsunuz hizmet alma yöntemi ile hayata geçiriyorduk ancak şimdi artık temizlik hususunu daha derinden, daha köklü şekilde yapabilmek adına bu organizasyonu kendi elimize alarak, inşallah bunu hayata geçirmek istiyoruz."

ARAÇLARIN TAMAMI ÖZ SERMAYE İLE KREDİSİZ ALINDI

"Yeni alınan araçlarla tasarruf da sağlanacak. Araçlarla ilgili marka tercihleri hususunda olsun, işte bu marka neden diye sorular geldi. Teknik yaptığımız araştırmalar neticesinde karar verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Performanslarına, maliyetlerine, sürdürülebilirliklerine, her şeyine baktık. Hizmet aldığımız firma ile bir yol yürüdük. Bir noktaya geldik. Bundan sonrası için kendi çalışma arkadaşlarımız ile uzun bir süreci yürütmek zorunda olduğumuzu gördük ve bu işin bizler için daha tasarruflu olacağına inandık. Şunu da ifade edeyim; benim için sevindirici olan konulardan bir tanesi de belediyemiz herhangi bir kredi kullanmaksızın, kendi öz sermayesi ile bu alımı gerçekleştirmiş oldu. Allah nasip ederse Şubat ayında burada görmüş olduğunuz araçların tamamının ödemesini bitirmiş olacağız. Ondan sonra da tamamen tasarruf sağlamaya başlayacağız. İnşallah elde ettiğimiz tasarrufu da yine vatandaşımıza geri döndüreceğimiz. Daha güçlü bir sürece doğru ilerlemiş olacağız."

1 AĞUSTOS TESADÜFİ BİR TARİH DEĞİL

"1 Ağustos bizim için tesadüfi bir gün değil. Aslında bizim sözleşmemiz Eylül ayında sona eriyordu. Yapmış olduğumuz çalışmaları hızlandırarak, bununla alakalı olarak 1 Ağustos'a kadar süreci çektik. Bir ay daha erken süreci tamamlamış olduk. Beraberinde çalışma arkadaşlarımıza araçları teslim edeceğiz. Teslim ederken de bundan sonrası için bu araçlarımızı kamu malı bilinci ile çok daha dikkatli kullanacağız. İnşallah araçlarımızı daha uzun sürede yıpranmasını sağlayacağız. Minimum bakım masrafları ile bunu sürdürmek istediğimizi çalışma arkadaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Onlara güveniyorum. Sabahın erken saatlerinde, sokaklara çıktığınızda; bakarsınız montunu giymiş elinde süpürgesi, aracı ve güzel bir şekilde verilen güzergah üzerinde çalıştığını görüyorsunuz. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Onların haklarını ödemek gerçekten mümkün değil. Çünkü gecesi yok, gündüzü yok, mesai ile çalışılan bir bölüm. Bu şehrinde temiz kalabilmesi adına çok ciddi mücadele veren arkadaşlarımız var. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

ŞEHRİN GİRİŞİNDEN ÇIKIŞINA TEMİZLİK ÖNEMLİ

Başkan Taban'ın ardından Kaymakam Şükrü Görücü kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Araçların İnegöl'e hayırlı olmasını temenni eden Görücü, "Başkanımızı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Biraz önce Başkanımız da açıkladı. Evet, temizlik kolay iş değil. Ama biz şöyle bir inançtan geliyoruz; Temizlik, imandandır. Sokaklarımıza baktığımızda hiçte öyle olmadığını görüyoruz. Sigara izmaritinden tutun da, İnegöl'de maşallah çekirdek kültürümüz çok fazla. Her oturulan yerde çekirdekleri yere atıyoruz. Piknik yerlerine bakın, sanki oraya bir daha hiç gitmeyecek gibiyiz. Ormanlarda da bu var. Bir şehrin girişinden çıkışına kadar temizlik son derece önemlidir" dedi.

BU BİR NEVİ MİLLİ BİR GÖREVDİR

Kaymakam Görücü, temizlik konusunun milli bir görev olduğuna da vurgu yaparak şöyle konuştu: "Birileri şunu diyecek; 'Artık belediye bu araçları aldı, belediye yapsın...' Halbuki oturduğun dükkanın önü, oturduğun evin önü ve kendine miras bırakılan yerleri temiz tutarsan, Belediye Başkanı az önce dedi; parasını sizden alırım. Ne kadar çok çalışırsa o kadar çok ücret ödersiniz. Ama siz temizlik konusunda belediye ve diğer kuruluşlara yardım ederseniz ki bu hepimizin görevidir. Bunu yapmak zorundayız. Temiz bir İnegöl'ü kim istemez. Herkes ister. Bu bir nevi milli bir görevdir. Bu görevde de hepimize düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız."

Konuşmaların ardından Ford Erdeğer Bayi adına Grup Genel Müdürü Tunç Ertaş, Belediye Başkanı Alper Taban'a plaket takdim etti. Ardından Başkan Taban da Ford ve Hidromak temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Otokar firması adına da Murat Özsoy ve Ümit Şengüder, Başkan Taban'a plaket takdiminde bulundu.

TEMSİLİ ANAHTAR İLÇE PROTOKOLÜNE TESLİM EDİLDİ

Araç teslim töreni İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun yaptırdığı dua ve kurban kesimi ile devam etti. Dualar sonrası firma yetkilileri tarafından Başkan Taban ve ilçe protokolüne temsili anahtar teslimi gerçekleştirildi. Araçları da yakından inceleyen davetlilere, konteynır temizliğiyle ilgili demo gösterisi de yapıldı. Tören ikramlarla devam etti.