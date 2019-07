İnegöl Belediyesi'nden 7'den 77'ye hizmet

Her yıl düzenlenen Çocuk Yaz Sanat Atölyesi bu yıl da minik sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Hayatın her alanında insana dokunan ve olumlu etki bırakan proje ve uygulamaları inovatif bir bakış açısıyla bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, tatil döneminde çocukları da unutmadı. Hizmetlerini sadece altyapı ve üstyapı faaliyetleri ile sınırlamayıp 7'den 77'ye şehirdeki tüm bireylerin yaşamına dokunmayı amaç edinen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, geçmiş yıllarda da düzenlenen Çocuk Yaz Sanat Atölyesini bu yıl da hayata geçirdi. "Sanatla büyüyen çocuklar, öğrendikleri sanatla geleceğe yön verir" anlayışıyla gerçekleştirilen yaz sanat atölyesinde ikinci hafta eğitimleri sürüyor. Yaz tatilinde çocukların sanat dolu bir tatil geçirmeleri ve içlerindeki yeteneği keşfetmeleri için 5-12 yaş arası çocuklara yönelik uygulanan yaz sanat atölyesi, toplamda 6 hafta sürecek. Hafta içi beş gün olmak üzere baskı teknikleri, quiling sanatı, geri dönüşüm malzemelerinden obje yapımı, kâğıt rölyef ve seramik boyama tekniklerinin öğretildiği atölyede eğitimler ise 09.30-11.30-14.00 saatleri arası, günde 3 farklı zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda sadece resim üzerine eğitim verilen Yaz Çocuk Sanat Atölyesinde, bu yıl etkinliklerin çeşitliliğiyle haftalık gruplar oluşturarak daha fazla çocuğa daha farklı teknikler öğretiliyor.

BAŞKAN TABAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Toplamda 245 çocuğun eğitimlerden istifade edeceği ve 10 ila 15 kişilik gruplardan oluşan Yaz Sanat Atölyesini, bugün Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Beraberindeki İnegöl Belediye Meclisi Kültür Sanat Komisyonu üyeleriyle birlikte atölyeyi ziyaret eden Taban, burada çocukların aldığı eğitimleri yerinde gördü.

DOĞUMDAN ÖLÜME BELEDİYECİLİK

Çocuklarla seramik boyama yapıp hatıra fotoğrafı çektiren Taban, ziyaret sırasında açıklamalarda da bulundu. Taban, "Kıymetli öğrencilerimiz ve değerli velilerimizle bugün kurs saatinde Gençlik Merkezimizde bir araya geldik. Onlar için hazırladığımız programlarda neler yaptıklarını, neler öğrendiklerini yerinde görelim istedik. Hayatın her alanında insana dokunan, onlara faydalı olabilecek işleri, projeleri, uygulamaları inovatif bir bakış açısıyla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Belediyecilik dediğimizde akla ilk gelen altyapı yapmak, üstyapı faaliyetlerinde bulunmak, çocuk parkı, otopark yapmak gibi algılanabilir. Ancak bizler hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olarak 7'den 70'e, genç yetişkin, bay bayan demeden her bireyin gelişimine katkı sağlayabilmek adına programlar icra ediyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz programda da Çocuk Yaz Sanat Atölyesi kapsamında da özellikle öğrencilerimiz tatile girdiler. Zamanlarını boşa harcamamaları, faydalı işlerle meşgul olmaları adına burada bir program icra ettik. Bu programda; baskı teknikleri, quiling sanatı, geri dönüşüm malzemelerinden obje yapımı ve kağıt rölyef ile seramik boyama tekniklerini öğrencilerimiz öğreniyor" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HAYALLERİMİZ VAR

Burada bir yandan da öğrencilere doğru zaman geçirme, doğru vakit kullanma gibi alışkanlıkların kazandırıldığını ifade eden Taban, "Beraberinde öğrenmiş oldukları, tercih ettikleri branşla ilgili de kendilerini geliştirmeye başlıyorlar. Burada küçük yaşta verilen eğitimler sayesinde çocuklarımız bunları gelecekte meslek olarak da tercih edebilirler. Ya da burada kendi inovatif bakışlarıyla ortaya koyacakları açılımlarla bu alana katkı yapabilirler. Buradan hem ekonomik anlam, mesleki anlamda hem de bu sektörün gelişimi anlamında katkı ortaya koyabilirler. Bizler de çocuklarımız için benzer şekilde altyapıları oluşturmaya devam edeceğiz. Onların biz hayatta sağlam durabilen, sağlıklı düşünebilen, refahı artmış, huzurlu, mutlu birere birey olmalarını arzu ediyoruz. Bunlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben kıymetli hocalarımıza, bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimizi de kutluyorum zamanlarını boşa geçirmedikleri için" diye konuştu.