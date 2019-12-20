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İnegöl Belediyesi'nden 7 milyonluk araç yatırımı

İnegöl Belediyesi'nin satın aldığı 29 adet araç törenle hizmete girdi.

20.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:03 İnegöl Belediyesi'nden 7 milyonluk araç yatırımı
İnegöl Belediyesi'nin satın aldığı 29 adet araç törenle hizmete girdi.

Karla mücadele araçları, fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerinde kullanılacak kamyonetler ile arazi tipi araçlar ve binek araçların bulunduğu filo, 7 milyon 200 bin TL bedelle İnegöl Belediyesi bünyesine katıldı. Araçların anahtar teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Burada gördüğünüz 29 aracı belediyemizin filosuna dahil etmiş olduk. Bu araçlar bizim için çok değerli. Elimizdeki envanteri arttırmış ve yenilemiş oluyoruz, hem de tasarruf ediyoruz. Burada esas olan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti ulaştırmak. Bunun için de teknolojiyi, araç-gereç ve ekipmanı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için bu filoyu güçlendirmek istedik" diye konuştu.

Yapılan yatırımın hayırlı olması dileklerini de ileten Taban, "Gördüğünüz gibi burada önlerinde kazıcı ekipmanlar olan ve karla mücadele bizi daha etkin iş yapabilecek hale gelen aletlerle birlikte kamyonlarımızı yenilemiş olduk. Beraberinde biliyorsunuz tuzlama çalışmalarını küreklerle yapıyoruz, lakin araçların arkasındaki tuzlama aparatlarıyla da bu işlemiş gerçekleştirmiş olacağız. Kamyonetlerimiz yine aynı şekilde Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimizde kullanılacak. Müdürlüklerimizin de ihtiyaçları olan, sahadaki denetim ve kontrol işlemlerini görebilmek maksadıyla binek ve ticari araçlarımızla 3 adette arazi aracımızı inşallah arkadaşlarımız kullanmaya başlıyorlar. Ben belediyemize ve milletimize bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban, yağılan bu yatırımın hiç kredi kullanılmadan sıfır sermaye ile yapıldığını sözlerine ekledi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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