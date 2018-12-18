İnegöl Belediyesi'nden Hayalleri Gerçeğe Çevirecek Bilboard Uygulaması

Temizlik konusunda hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Hem temizlik konusunda bilinçlendirecek hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde açılışı yapılan Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Sıfır Atık ve Hayal Atölyesini destekleyecek billboard çalışması uygulamaya geçti. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir billboard, üzeri bilgilendirici tasarımla süslenerek alt bölümünde de kağıt, plastik ve ahşap atıkların atılacağı pota şeklinde atık toplama alanı olarak düzenlendi. Bu billboard ile bir yandan çevre temizliği ve atıkların ayrıştırılmasının önemine dikkat çekilirken, aynı zamanda toplanan atıklar da Sıfır Atık Hayal Atölyesinde çocuklar tarafından yeni birer nesneye dönüştürülecek.

BU BİLİNÇLENDİRMEYİ GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün atık toplama billboardının tanıtımına ilişkin bir açıklama yaptı. Billboard önünde yapılan basın açıklamasında Başkan Taban, sıradan çalışmaların fazla ilgi çekmediğini dile getirdi. Taban, "Bugün Atatürk Bulvarı üzerinde yine temizlik üzerine uyguladığımız çalışmalardan biri olan ve tabi bu arada engellilerimizle beraber hayata geçirmiş olduğumuz, engelsiz Sıfır Atık Projesinin de devamı durumundaki bir proje ilgili bir araya geldik. Burada bir süre önce arkadaşlarımız cadde üzerinde bir saatte toplanan çöpleri billboardlarda sergilemişlerdi. Bu da ülke sathında haber kanallarında ciddi manada yer bulmuştu. Tabi sıradan çalışmalar çok fazla bir anlam ifade etmiyor, dikkat çekmiyor. Sıradan çalışmaların ötesine çıkıp insanların dikkatini çekecek, çöplerimizin gerçekten toplanması gereken alanlar içerisinde toplamak, yine beraberinde ayrıştırılarak toplanmasını sağlamak adına bu bilinçlendirmeyi güçlendirmemiz lazım" dedi.

ATIKLAR YENİDEN DEĞER KAZANIYOR

Atıkların değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Alper Taban, "Şehrimizdeki basit çöplerimizi atarken özellikle bu kapsamda, Engelsiz Sıfır Atık projesinde atılanların da bir şekilde değerlendirildiği, ekonomiye kazandırıldığı bir ortam arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi atılan plastikler, kağıtlar, ahşaplar Hayal Atölyemizde çocuklarımız tarafından üretilecek oyuncaklara dönüşebiliyor. Sıfır atık, aslında sıfır maliyetle yeni bir değer kazanmış oluyor. Çocuklarımızın hayal dünyasında sınır yok, bu atıklar farklı farklı hayallere dönüşebiliyor. Bizler bir taraftan temizlik bilincini, çöpleri ayrıştırma bilincini ve gerçekten hiçbir şekilde atık oluşturmayacak şekilde yaşamayı hedefliyoruz. Ama kalan atıklarımızdan da böylesine yine değer katacak güzelliklerin ortaya çıktığını görmek istiyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN DESTEK VERECEĞİNE İNANIYORUZ

Sıfır Atık Hayal Atölyesi hakkında da bilgiler veren Taban, "Bildiğiniz gibi Engelliler Gündüz Bakım Evimizin adını Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi olarak değiştirmiştik. 3 Aralık tarihinde bunun duyurusunu yapmıştık. Şimdi de yine aynı alan içerisinde kurduğumuz hayal atölyesi ve sıfır atık projesini destekleyici bir çalışmayı hayata geçirdik. Biliyorsunuz sıfır atık projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanımın başlattığı bir projeydi. Bu projeye de destek vermek, şehrimizde bu bilincin de artmasını sağlamak ve yine engelli kardeşlerimizin de orada elde edilen atıklarla üretim yapabilmesi, ortaya değerli şeyler çıkarabilmesi adına böylesine bir farkındalık oluşturmak istedik. Bugün burada arkadaşlarımız sanki bir basket potası misali atıklarımızı ayrıştırarak görmüş olduğunu gibi kağıt, ahşap ve plastik alanlarına atarak sembolik olarak bunların ayrıştırılmasını hedefliyoruz. Ben şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza güveniyorum. Biz çok özel bir şehiriz. Bunun farkına varmalıyız. Türkiye'nin özetinin burada olduğunu düşünüyorum. Tam bir kültür harmanı yaşıyoruz. Bu özelliğiyle de ben yine gelecekte bu kültürlerin harmanının çıktığı bu yerden böylesine güzel projelerin çıktığını, bu zenginliklerin yaşandığını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurabilmek adına bu farkındalık çalışmalarını yapacağız. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehirde temizlik hususunda kulağına fısıldamadığımız kimse kalmamalı. Tüm vatandaşlarımızın destek vereceğine inanıyoruz. Kurallara uymayanlarla ilgili de cezai müeyyidelerimizi uyguladığımızı tüm vatandaşlarımız görecek. İnşallah temiz toplum ve temiz çevre bilincine erişmiş bir İnegöl umuduyla hepinizi selamlıyorum" açıklamalarında bulundu.

Taban, açıklamasının ardından atık alanlarına ilk atıkları da atarak vatandaşları projeye destek vermeye davet etti.

Kaynak: Bültenler