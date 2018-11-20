İnegöl Belediyesi'nin Helva Geleneği Sürüyor

Kandil gecelerinde İnegöl'ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi'nin helva ikramları, dün akşam idrak ettiğimiz Mevlid Kandilinde de sürdü. 2 farklı camide gerçekleştirilen helva ikramlarında her camide 1000'er kişilik olmak üzere toplamda 2000 kişilik helva dağıtıldı.

Helva ikramlarına Belediye Başkanı Alper Taban'da katıldı. Başkan Taban yatsı namazını Hacı Lütfullah Camisi cemaatiyle kılarak namaz sonrası helva kazanının başına geçti. Vatandaşlara helva ikram eden Alper Taban'a burada Belediye Başkan Yardımcıları Adil Kansu ile Eşref Yiğit ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Helva ikramı sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Hacı Lütfullah camimizde Mevlid Kandilini kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle tüm ilçe halkımızın Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle İnegöl Belediyesi olarak bugün yatsı namazı buluşmamızı ve helva ikramlarımızı Hacı Lütfullah Camimiz ile Huzur Mahallesi Mevlana Camimizde gerçekleştiriyoruz. Orada da helva ikramlarımız devam ediyor" dedi.

TEBESSÜM ÇADIRLARINA DAVET

Mevlid-i Nebi haftası olması dolayısıyla Peygamber efendimizin doğumunun 1447'nci yılı vesilesiyle İnegöl Belediyesi olarak bu konuda bir farkındalık çalışması yapmak istediklerini dile getiren Taban; "Tebessüm sadakadır hadis-i şerifi üzerinden bugün şehrimizin merkezi noktalarında Tebessüm Çadırı oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza çay ikramında bulunduk, çocuklarımıza balon hediye ettik. Yine orada bir tebessüm bırakabilmek adına hatıra fotoğraf alanı oluşturduk. İnşallah bu etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Ben tüm ilçe halkımızı açtığımız stantlara davet ediyorum. Bizler İslam'ı da, Kuranı da, Peygamberimizi de doğru anlamak ve hayatımıza da tatbik etmek zorundayız. Bizler de şehrin yöneticileri olarak bununla ilgili her türlü farkındalık çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum" şeklinde konuştu.

EKSİKLERİMİZİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Taban, Hacı Lütfullah Camisindeki helva ikramlarının ardından, Huzur Mahallesi Mevlana Camisinde Belediye Başkan Vekili Turgay Yel'in bulunduğu helva ikramına da katıldı. Burada da vatandaşlara helva ikramları yapan Taban, ardından davet üzerine vatandaşlarla çay içmek üzere taziye evine geçti. Burada Huzur Mahallesi sakinleriyle buluşan Taban, Hacı Lütfullah Camisinde helva ikramlarını gerçekleştirdiklerini kaydederek; "İkinci buluşma yerimiz olarak burada sizlerleyiz. Bu vesilelerle hem vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz hem hal hatır sorup kandilimizi birlikte idrak ediyoruz. Biz göreve geleli 1 yıl oldu. Bu 1 yıldır eksiklerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın, STK'larımızın, muhtarlarımızın bizlere getirdiklerini değerlendiriyoruz. Biz vatandaşımızın beklentisi, önceliği ne bunları çözmek istiyoruz. Bu 1 yıl nasıl geçti anlamadık. Gece gündüz, gündüz geceye karıştı. Bir yandan devlet içerisinde yapılması gereken standart işleri yapıyorsunuz bir yandan da vatandaşla buluşma, sorunları dinleme, toplantılar derken bir yandan da onları yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyorum. Çünkü sorun büyük, dertler büyük, eksikler çok… Bugün şehrin merkezinde alt yapıyı konuşuyoruz. Hızla gelişen bir İnegöl var. Nüfusumuzda artışlar oluyor, göçler oluyor. Bunların hızına bile yetişmek kolay olmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ta sağ olsun elinden geldiği gayreti, desteği gösteriyor" dedi.