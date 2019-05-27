İnegöl Belediyesi Ramazan Bayramına Hazır

Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan bayramına sayılı günler kala düzenlediği basın toplantısıyla İnegöl Belediyesi'nin Ramazan Bayramı hazırlıklarını kamuoyu ile paylaştı. Taban, bugün encümen salonunda gerçekleştirilen Başkan Yardımcıları toplantısında, Başkan Yardımcılarıyla birlikte bayrama özel uygulamaları ve yapılan hazırlıkları duyurdu.

RAMAZANI DOYASIYA YAŞIYORUZ

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün ramazan bayramı hazırlıklarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldik. Biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel ayı hep birlikte şehrimizde doyasıya yaşıyoruz. Ramazanın tüm güzelliklerinden hep birlikte istifade etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi iftar ve sahur programlarıyla aynı sofra etrafında buluşarak aramızdaki kardeşliği, birlik beraberliğimizi daha da arttırırken, beraberinde çat kapı iftarlarımızla hemşerilerimizin sofralarına ortak oluyoruz. Onlar ile birlikte oruçlarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA UMUT ELİ

Ramazan etkinliklerinden söz ederek konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Dünyaca ünlü hafızlarımızın kuran-ı kerim tilavetleri ve teravih namazlarıyla Ramazanı bu sene İnegöl'de yine bambaşka yaşamaya devam ediyoruz. Umuteli Sosyal Yardımlaşma Merkezi marifetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak dağıtımlarımızı devam ettiriyoruz. Bunun kapsamını genişletebilmek adına da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, işadamlarımız, sanayicilerimiz bizlere bu konuda sundukları imkanlarla, hayırlarla bizlere verdikleri destekleri biz de ailelerimizle buluşturmuş oluyoruz. Ben bu konuda bir kez daha destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

İCAPÇI EKİPLER GÖREVDE OLACAK

"Bildiğiniz gibi 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı. İnegöl Belediyesi olarak Ramazan Bayramı ile alakalı her türlü hazırlığımızı tamamladık. Bununla alakalı kısa bilgilendirme yapmak gerekirse; tüm birimlerimiz hazırlıklarını tamamladı ama özellikle nöbet günlerinde aktif olan birimlerimiz var. Zabıta, Temizlik İşleri, Mezarlıklar ve Fen İşleri Müdürlüklerimiz nöbetçi ve icapçı listelerini oluşturmuştur. Bayram süresince herhangi bir olumsuzlukta bu ekipler müdahale edeceklerdir."

ŞEHİRDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bayram öncesinde geniş çaplı bir bayram temizliği planlandı ve yapıldı. Şehrimizin bayrama pırıl pırıl bir şekilde hazır olmasını istiyoruz. Bu kapsamda tüm cami müştemilatları ve şadırvanlar ekiplerimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde temizleniyor. Yine İnegöl merkezde bulunan tüm ana caddeler, çarşı içi ve alışverişin yoğun yapıldığı yerler başta olmak üzere şehrimizin dört bir tarafı baştan aşağıya elden geçiriliyor. Ova köyleri meydanları hem otomatik süpürge aracıyla hem de meydancı ekiplerimiz tarafından süpürülerek bayrama hazır hale getiriliyor. Sanayi bölgesinde de genel bir temizlik yapılıyor. Sanayi mevkii ekiplerimiz ve makinelerle özenle temizlenecektir. Bunun yanında Bayram süresince rutin çöp ve geri dönüşüm toplama hizmetimiz de devam edecektir."

DEFİN HİZMETLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

"Mezarlıklar Müdürlüğümüzle ilgili de Ramazan Bayramı tatili sürecinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli çalışma programı yapılmış olup, Defin Hizmetleri Müdürlüğümüzde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için icapçılar görevlendirilmiştir. Kent, Mahmudiye ve Mesudiye mezarlıklarında defin yapmaya uygun mezar yerleri hazırlandı. Mezarlıklarımızın bakım ve temizliği noktasında da Büyükşehir Belediyemizce çalışmalar sürüyor."

ÇÖZÜM MERKEZİ 7/24 HİZMETTE

"Çözüm Merkezimiz, başınız sıkıştığında, belediyemizden destek almak istediğinizde, bir konu iletmek istediğinizde 7/24 hizmetinizde olan bir birim. Eğitimli arkadaşlarımız 153 hattını aradığınızda sizlere cevap verirler ve konuyu alarak ilgili müdürlüğe iletip olumlu veya olumsuz sonuçlandırarak vatandaşa cevabını veriyor. Vatandaşlarımız 153 hatlarını gönül rahatlığıyla arayabilirler."

HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYALIM

"Huzurevimizi biz protokol olarak ziyaret ediyoruz ama bu vesileyle yine tüm ilçe halkımızı büyüklerimizi ziyaret etmeleri noktasında davet ediyorum. Burada gerçekten kendilerini bayramda yalnız hissetmemeleri adına ziyaret programına alırlarsa çok mutlu oluruz."

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

"Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin bayram öncesi rutin kontrolleri artarak devam ediyor. Bayram öncesi, bayramda ve sonrasında yine kolluk kuvveti görevlerini yerine getirmeye devam edecekler. Özellikle çarşı merkezi, Pazar yeri ve şehrimizin muhtelif yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak olan yaka kameralı zabıta ekiplerimiz; şehrimizin huzur, sükûn ve esenliği için bayram öncesi ve bayram boyunca 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Halkımızın da buna destek vermesini istiyoruz. Çünkü bu gibi dönemlerde kim olduğu, ne yaptığı belli olmayan pek çok kişi türeyebiliyor. Bu konularda biz esnafımızın sonuna kadar arkasındayız. Sadece bayramlarda da değil. Her zaman. Eğer bayramlar işin harman zamanıysa, para kazanılacak zamanlarda, bu parayı esnafımız kazanmalı. Onun için biz her türlü önlemi almak adına hazırlıklarımızı yaptık."

KALDIRIM İŞGALLERİNE BAYRAM ESNEKLİĞİ

"Kaldırım işgalleriyle ilgili çok net kararlarımız var. Bu kararlarımızı 2015 yılı Şubat ayında yürürlüğe sokmuştuk. O tarihte yürürlüğe soktuğumuz bu kararlarda, bayram dönemleri için özel istisnalar uygulanıyor. Dolayısıyla bu süreçle ilgili de bayramlarda belirli esneklikler getiriyoruz. Bu kapsamda esnafımız satış yaptığı iş türüyle alakalı ürünleri için kendi iş yerinin önüne sergi açabilmesine ve satış yapabilmesine 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü itibariyle müsaade verdik. Bu uygulama 03 Haziran 2019 Pazartesi akşamına kadar devam edecek. Bu da tamamen esnafımızın satışlarını hareketlendirebilmek için alınan karardır. Bayram sonrası yaya yollarında kaldırım işgallerine son verilmesi kararımız aynen uygulanmaya devam edecektir."

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK YOLLAR

"Araç trafiğine kapatılacak alanlarımız var. Bunlar da yine ilçe halkımızın rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için gerekliydi. Bu düzenlemeyi de 1 Haziran Cumartesi, 2 Haziran Pazar ve 3 Haziran Pazartesi günleri olmak üzere; Hacı Veli Ağa Sokak başından başlayarak Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak ve Yapı Kredi Bankasının olduğu yerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Bayram dolayısıyla çarşı-pazarın kalabalık olacağından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak adına bu karar alındı."

SU KESİNTİSİ BEKLENMİYOR

"Bayram boyunca her hangi bir su kesintisi ile karşılaşmamak için bayram öncesi su şebekeleriyle alakalı tüm bakım ve onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bayram boyunca her hangi bir su kesintisi şuanda öngörülmüyor. Ancak, yaşanabilecek arıza ve vatandaş sorunlarıyla alakalı; depo bekçileri, arıza ve ekip şefliği çalışanlarından oluşan nöbetçi ve icapçı ekipler bayram boyunca hazır olarak bulundurulacaktır. Yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili de BUSKİ icapçı ekiplerini oluşturdu. Vatandaşlarımız gerek 153 hattına gerekse de ALO BUSKİ 185 veya 270 24 00 numaralı telefon numaralarına bildirebilirler."

BAYRAMLAŞMAYA DAVET

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da artacağı Ramazan Bayramında, İnegöl'ün tüm dinamiklerinin yer alacağı bayramlaşma programı da 04 Haziran Salı günü saat 11.00'da Kültür park içindeki Gölbaşı Alyans Düğün Salonunda gerçekleşecek. Bu protokol bayramlaşması gibi gözüküyor ama tüm ilçe halkımızı ben bu bayramlaşmaya davet ediyorum. Buradan tüm ilçe halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde, tüm sevdiklerimiz ile birlikte nice bayramlar geçirmesini cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Şimdiden hem Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Bültenler