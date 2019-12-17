İnegöl Belediyesi, şehirdeki toplu taşımayı gizli müşteri ile denetledi

İnegöl Belediyesi, vatandaşlardan toplu ulaşımla ilgili gelen şikayetler üzerine farklı bir uygulamaya giderek gizli müşteri yöntemiyle halk otobüslerini denetledi. 4 Ekim ile 213 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 2 ay süren denetimlerde, 108 farklı araç üzerinde toplam 13 hatta araçlar sivil kıyafetli profesyonel denetçiler tarafından gözlemlendi.

300 BİN KİŞİNİN KONFORU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün encümen toplantısı öncesi encümen üyelerinin de katılımıyla gizli müşterilerin yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün zabıta birimimiz eliyle yapmış olduğumuz bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi şehrimizdeki ulaşımın konforunu, rahatlığını ve ulaşımdaki verimliliği arttırabilmek adına bir takım beyanatlarımız olmuştu. Bunlarla alakalı da her ne kadar ulaşım başladığı ilçe belediyesi olarak bizde olmasa da bununla alakalı sonuna kadar biz bu işin takipçisi olacağımızı, vatandaşımızın bu orandaki memnuniyetini arttırmak, bu konudaki en uygun fiyat ile en ideal ulaşım sistemini hayata geçirebilmekle alakalı mücadelemizi sonuna kadar yapacağımızı ifade etmiştik. Ben bu şehrin Belediye Başkanıyım, dolayısıyla bu şehirde yaşayan 300 bin kişinin ulaşımdaki mutluluğu, huzuru, rahatlığı, konforu bizler için de çok çok önemlidir."

108 ARAÇ VE ŞOFÖR 2 AYDA DENETLENDİ

"Dolayısıyla vatandaşlarımızın araçlara binmesi, araçlardan inmesi, araçlara ulaşımı, araçların içerisindeki iletişim, konfor gibi tüm detaylar hakkında bir çalışma yaptırdık. Bunu profesyonel bir firmayla gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi bugün kurumsal mağazalara, şirketlere nasıl ki gizli müşteriler gidip denetim yapıyorsa, biz de aynı şekilde şehrimizdeki ulaşım ağını denetlemek üzere gizli müşteri ile toplu ulaşımın denetlemesini yaptırdık. Bunların sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim, 4 Ekim ile 23 Kasım tarihleri arasında bu çalışma yapıldı. 108 farklı araç üzerinde toplam 13 hattımızda 220 ziyaretle bu denetimi gerçekleştirdik. Sivil kıyafetli profesyonel arkadaşlarımız araçlara binerek gözlemlerini yaptılar. Vatandaşla birebir iletişim kurdular, şoförlerle belirli iletişim kuruldu. Adres soruldu, şoförün vatandaşla ilişkisi denetlendi, kılık kıyafetleri denetlendi, araçların iç dış kontrolleri yapıldı. Bunların her biri, yolcunun durakta bekleme süresine kadar tüm senaryolar denetimden geçirildi. Hizmet kalitesini burada denetlemiş olduk. Toplamda 40 ayrı başlık altında denetim gerçekleşmiş oldu."

KAMU HİZMETİ VERDİĞİMİZİN FARKINDA OLMALIYIZ

"Bu tespitler neticesince özellikle şoförlerimiz noktasında, engellilerimiz noktasında, engellilerimizin araçlar binişi noktasında, doluluk oranları noktasında bazı handikaplar olduğunu gördük. Örneğin şoförlerle ilgili kurumsal görünüm yüzde 55, sigara içmeme konusu yüzde 99,5 çıkmış. Bu konuda teşekkür ediyorum. Ancak tabi 40 bin yolcu taşıdığımız bir ortamda çok daha dikkatli, verimli bir hizmet sunma zorunluluğumuz var. Örneğin cep telefonu kullanmama oranı yüzde 85 çıkmış. Demek ki bir miktar cep telefonu kullanılan ortamlar da gözlemlenmiş. Bu ve bunun gibi tespitlerimiz neticesinde bunu şirket yöneticilerimizle masaya yatırarak bunların tek tek takipçisi olacağımı ifade ediyorum. Beraberinde güzergahlar noktasında şuanda 616 nolu hat üzerinde vatandaşların hastaneye ulaşamaması noktasında sıkıntı vardı. Bununla ilgili sıkıntıyı gidermek üzere ilgili şirket düzenleme yapacağını ifade etti. UKOME'den bu karar geçirilerek vatandaşların hastaneye ulaşması sağlanacak. Özellikle kılık kıyafet noktasını çok önemsiyorum. Bir kamu hizmeti veriliyor. Şoför arkadaşlarımızın o ciddiyet içerisinde araçlarının başında olmasını istiyorum. Bu konuda denetim mekanizması olan zabıta müdürlüğümüze talimatımdır, herkes yaz ve kış uygulamasında giyilmesi gereken kılık kıyafetini giyecek. Vatandaşla olan ilişkilerinde bu konuda çok daha dikkatli ve hassas olmak zorundayız. Kamu hizmeti veriyoruz. Bunların hepsinin takipçisi olacağım."

GEREKİRSE ALTERNATİF ULAŞIM SİSTEMİ KURARIM

"Eğer ki yarın öbür gün istediğim oranda değişiklik olmadığını görürsem, İnegöl Belediyesi olarak alternatif bir taşıma şirketi de kurarım. Onun için herkes işini en ciddi şekilde yapacak. Başında illa bir denetim uzmanı olmasına gerek yok. Halkımız için gerekirse zarar etme pahasına da olsa ulaşım sistemi kurarım. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Buna gerek kalmadan ben bu sorunların çözüleceğine canı gönülden inanıyorum. Çünkü karşılıklı her iki tarafın da huzurlu ve mutlu şekilde iş yapacağı bir denge kurulmasını istiyorum. Burada vatandaşım da memnun olsun, taşıyan arkadaşlarım da bu işten memnun olsun. Bunu bir dengeye oturtmak mesele. Bunu da yapmak mümkün. Ben denetim ayağındaki en yetkili kişi olarak sonuna kadar takipçisi olacağım. Beyanlarımın da sonuna kadar arkasındayım. İnanıyorum ki çok daha etkili bir ulaşım sistemi bundan sonra hayata geçecektir."