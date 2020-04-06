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İnegöl Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Sokak hayvanlarına sahip çıkan İnegöl Belediyesi, can dostları için belirli alanlara düzenli olarak yiyecek bırakıyor.

06.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:17
İnegöl Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Sokak hayvanlarına sahip çıkan İnegöl Belediyesi, can dostları için belirli alanlara düzenli olarak yiyecek bırakıyor.

İnsanların evlerine çekilmesiyle sokaklarda yalnız kalan can dostlarımıza, İnegöl Belediyesi sahip çıkıyor. İçişleri Bakanlığı sokak hayvanları için ek genelge yayımladı. Tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşama alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi. İnegöl Belediyesi, ilk günden bu yana sokak hayvanları için bu uygulamayı sürdürürken, her geçen gün beslenme noktası sayısının arttırılarak gerek görülen tüm alanlarda sokak hayvanlarının hayatta kalabilmeleri için beslenme noktası oluşturulduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, sokak hayvanları konusunda vatandaşların içini rahatlatacak bir açıklama yaparak, "İnegöl Belediyesi olarak ülkemizde koronavirüsün görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlarımıza evde kalın çağrıları yapmaya başladık. Bununla birlikte sokak hayvanlarını da unutmadık. O günden bu yana daha önce şehrimizin farklı noktalarında oluşturduğumuz bütün beslenme odaklarına düzenli olarak yiyecek bırakarak can dostlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz de bu konuda ne kadar hassas olduğunu gösterip ek bir genelgeyle ilgili kurumlara gerekli talimatları ulaştırdı. Vatandaşlarımızın kapılarının önüne sokak hayvanları için yiyecek bırakmalarını istiyoruz. Onları sokakta yalnız bırakmayalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl Belediyesi, Güncel
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