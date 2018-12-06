İnegöl Belediyesinin Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İnegöl
Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında, Belediye Ek Hizmet Binası'ndaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 23 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 24 madde görüşülerek karara bağlandı.
Gündemin 13'üncü maddesinde, İshakpaşa Cami müştemilatına lavaboların yapılması amacıyla kamulaştırma yapılması görüşüldü.Gündemin 17'nci maddesinde yer alan belediyeye ait iş yerlerinde kira bedellerine yüzde 10 oranında zam yapılması da oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda, geçen yıl 10 lira olan konut evsel atık ücretlerinin 2019 yılında 12 lira 15 kuruş olarak tahsil edilmesine karar verildi.
İnegöl
06 Aralık 2018 Perşembe 17:17