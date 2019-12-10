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İnegöl Belediyesinin Emektar Aynur Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

10 yıldır İnegöl Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 59 yaşındaki Aynur Karabıçak hayatını kaybetti. Merhume için belediye önünde tören düzenlendi.

10.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:09İnegöl Belediyesinin Emektar Aynur Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İnegöl Belediyesi'nde 2009 yılından bu yana temizlik görevlisi olarak çalışan 59 yaşındaki Aynur Karabıçak, beyin kanaması rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmış ve bir süredir tedavi görüyordu. Karabıçak, bugün hayatını kaybetti.

İkindi namazında Sani Konukoğlu camisinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedilen İnegöl Belediyesi'nin emektar Aynur Ablası için, 15.00'da belediye önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları ve belediye personeli, Aynur Karabıçak'ı gözyaşları içerisinde uğurladı. Törene Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.

Törende Aynur Karabıçak'ın mesai arkadaşlarından helallik istenirken, burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün hepimiz hüzünlüyüz. Çalışma arkadaşlarımızdan, benim de kendisini tanıdığıma çok mutlu olduğum, birlikte çalıştığımız, birbirimizin üzerinde de hak ve hukukumuzun oluştuğu bir süreç yaşadığımız Aynur ablamızı ebediyete uğurladığımız bir gündeyiz. Tabi bizler hamdolsun iman etmiş insanlarız. İnancımız gereği ölüm hepimiz için hak. Dolayısıyla burada başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza ben sabırlar diliyorum. Tabi ki kolay bir süreç değil. Ama şunu da unutmayalım lütfen, ölüm bir son değil başlangıç. Dolayısıyla bize sabretmekten başka yapacak bir şey düşmüyor. Çalışma arkadaşları olarak da tabi hepimizin üzerinde hakları vardır. Benden yana helal olsun" dedi.

Daha sonra yapılan dualarla Aynur Karabıçak'ın cenazesi cenaze namazının kılınması için Sani Konukoğlu camisine götürüldü.


İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Güncel

Kaynak: Bültenler

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