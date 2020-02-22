Haberler » Spor » İnegöl Belediyespor: 3-1 - Spor

İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Spor KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Muhammet Kaya)İNEGÖL BELEDİYESPOR:...

22.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:17İnegöl Belediyespor: 3-1

SALON: Vestel Venüs Atatürk Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Muhammet Kaya)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Efe Er, Berkan Bozan, Mert Nevzat Güneş, Ahmet Emre Çetinkaya)

SETLER: 22-25, 28-26, 25-12, 25-14

SÜRE: 100 dakika (27, 32, 21, 20)

AXA Sigorta Efeler Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 22-25, 28-26, 25-12 ve 25-14 tamamlandı. Arkas Spor bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini aldı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, İnegöl Belediyespor, Vestel Venüs, voleybol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 18:57:09