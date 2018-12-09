09 Aralık 2018, 20:26
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İnegöl Belediyespor - Arhavi Belediyespor: 3-1

İnegöl Belediyespor - Arhavi Belediyespor: 3-1

SALON: İnegölHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Yasin OkumuşİNEGÖL BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)ARHAVİ BELEDİYESPOR: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu,...



SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)

ARHAVİ BELEDİYESPOR: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Roman, Armi ( Mehmet Özbek, Caner Özturna, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Murat Karakaya)

SETLER: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22

SÜRE: 122 dakika (34, 30, 31, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Berkay Şahin,Marshall,Hüseyin Koç,Arhavi
09 Aralık 2018 Pazar 20:26



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