İnegöl Belediyespor - Arhavi Belediyespor: 3-1

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç
, Marshall
, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)
ARHAVİ BELEDİYESPOR: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren
Uğur, Roman, Armi ( Mehmet Özbek
, Caner Özturna, Alper Özdemir
, Hamdi Erkan, Murat Karakaya
)
SETLER: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22
SÜRE: 122 dakika (34, 30, 31, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor
, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Arhavi
Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Berkay Şahin,Marshall,Hüseyin Koç,Arhavi
09 Aralık 2018 Pazar 20:26